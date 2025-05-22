Menopoz Sonrası Kanamalar Hakkında Önemli Uyarılar

Menopoz Sonrası Kanamalar Hakkında Önemli Uyarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, menopoz sonrası kanamaların çoğu zaman masum sebeplerden kaynaklanabileceğini ancak bazı vakalarda rahim kanserinin belirtisi olabileceğini vurguladı. Postmenapozal kanama yaşayan kadınların mutlaka jinekolojik muayene ve ultrasonografi yaptırması gerektiğini belirtti.

KADINLARDA menopoz sonrası dönemde görülen kanamalar hakkında önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın çoğu zaman masum nedenlere bağlı olabileceğini ancak yüzde 10-15 vakada rahim kanseri gibi ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini ifade etti.

Postmenapozal kanama, son adet dönemi üzerinden en az bir yıl vakit geçtikten sonra meydana gelen kanama olarak tanımlanmaktadır. Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın miktarı, süresi ya da sıklığı fark etmeksizin, bu şikayeti olan hastaların mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini, kanamanın rahim kanseri veya kanser öncüsü lezyonların ilk ve tek belirtisi olabileceğini belitti.

Prof. Dr. Ural, "Postmenapozal kanamanın en sık rastlanılan nedenleri arasında östrojen azalmasına bağlı olarak rahim iç duvarının incelmesi ve kırılganlığının artması olarak tanımlandığı endometriyal atrofi yer almaktadır. Diğer sebepler ise östrojen hormonu kullanımı, rahim iç duvarından kaynaklanan polip, miyom, endometriyal hiperplazi ve enfeksiyonlar olarak sıralanabilir" dedi.

'MUTLAKA JİNEKOLOJİK MUAYENE VE ULTRASONOGRAFİK İNCELEME YAPILMALI'

Menopoz sonrası kanama şikayeti olan hastalarda, izlenmesi gereken adımları paylaşan Prof. Dr. Ural, bu hastalarda öncelikle detaylı bir jinekolojik muayenenin yapılması, ardından ultrasonografi ile rahim iç duvar kalınlığının ve yumurtalıkların değerlendirilmesi ve şüpheli olgularda rahim iç duvarından biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Menopoz sonrası meydana gelen kanamanın 'olağan' bir durum gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ural, kanser olasılığını dışlamak için postmenapozal kanama durumunda tanı yöntemlerinin vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

İstanbul'da büyük kaos! Hepsi birden kontak kapattı
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.