Meniere Hastalığına Dikkat: Belirtileri ve Tedavisi

Meniere hastalığının genellikle 30 ila 60'lı yaşlarda görüldüğünü ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Meniere hastalığı vertigo semptomlarıyla görülür. Travma, genetik, viral enfeksiyonlar, uyku bozuklukları, kolesterol, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar meniere riskini artırabilir. Bu hastalığa yakalananlar stresten uzak, kafein, tuz ve çikolata tüketiminin azaltıldığı bir hayat seçmelidir. Yaşam tarzı olarak hastalara sedanter olmayan daha aktif ve canlı bir günlük yaşam önerilir" dedi.

Meniere hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, iç kulakta salınan ve emilen bir sıvı olan endolenfinin aşırı derecede birikiminin meniere yol açtığını belirterek "Aşırı endolenfin iç kulakta birikmesine bağlı olduğu düşünülen ve bu birikimin yaptığı gerim sebebiyle ganglion hücrelerinin zarar gördüğü bir hastalıktır. Endolenfatik hidrops olarak da adlandırılır. Meniere hastalığı ataklar sonucunda ortaya çıkar. Tipik olarak ataklar halinde ortaya çıkan epizodik vertigo, dalgalanmalarla seyreden ve giderek ilerleyen sensörinöral işitme kaybı, kulakta basınç hissi, kulak çınlaması ile seyreder" diye konuştu.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Meniere hastalığının genelde 30 ila 60 yaşlarında ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Kandoğan, "Travma, genetik, viral enfeksiyonlar, enterovirüs gibi bazı nörotropik virüsler, bağışıklığın zayıflaması, uyku bozuklukları, kolesterol, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar meniere riskini artırabilir. Ortalama 40 yaşlarında pik yapar. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Meniere hastalığının tanısı klinik semptomlara dayanır ancak birden çok iç kulak testleriyle tamamlanabilir. Meniere atakları, endolenfatik hidropsa bağlı olarak iç kulakta bulunan damarın genişlemesiyle gelişir ve membrano¨z yırtılması ortaya çıkar. Yırtılma sonucu endolenf ve perilenf birbirine karışır. Bunun sonucu meniere atakları ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

STRES, KAFEİN, TUZ VE ÇİKOLATADAN UZAK DURULMALI

Prof. Dr. Kandoğan, meniere hastalığının vertigo semptomlarıyla görüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

" Vertigo, bir hastalık ya da durum sebebiyle hasta tarafından tarif edilen bulantı, kusma, anormal göz hareketlerinin eşlik edebildiği bir semptomdur. Meniere ise vertigo semptomlarının görüldüğü bir hastalıktır. Meniere hastalığı olanlar kafein, sigara, çikolata ve alkol kullanımından kaçınmalıdır. Çok katı olmamakla beraber tuz kısıtlaması yapılabilir. Meniere hastaları stres, yorgunluk, sigara, alkol ve kafein gibi etkenlerden dolayı atakları tetikleyebilir. Meniere hastalığına yakalananlar stresten uzak, alkol, sigara, kafein, tuz ve çikolata tüketiminin azaltıldığı bir hayat seçmelidir. Yaşam tarzı olarak hastalara sedanter olmayan daha aktif ve canlı bir günlük yaşam önerilir."

TEDAVİYE RAĞMEN ATAKLARININ SÜRDÜĞÜ HASTALARA CERRAHİ GİRİŞİM ÖNERİLEBİLİR

Meniere ameliyatının tedavilere yanıt vermeyen hastalara yapıldığını belrten Prof. Dr. Kandoğan, "Her türlü medikal tedaviye rağmen baş dönmesi ataklarının sürdüğü hastalara cerrahi girişim önerilebilir. İşitmenin iyi olduğu başlangıç dönemindeki hastalara endolenfatik kese cerrahisi önerilebilir. Bütün bu tedavilere rağmen inatçı vertigo atakları devam hastalara ise işitmenin düzeyine göre işitmeyi koruyan ya da feda edildiği bir cerrahi prosedür önerilir. Cerrahi kararı genç yaşta, aktif çalışan ve tek taraflı hastalığı olanlarda daha kolay verilir. Vestibu¨ler no¨rektomi sonrası kompansasyon süresi ortalama 2,5 aydır. Hastalar vestibu¨ler rehabilitasyon programına alınır" dedi.