Memorial Sağlık Grubu'nun 12'nci hastanesi Memorial Bodrum açılıyor

Memorial Sağlık Grubu'nun 12'nci hastanesi Memorial Bodrum hizmete giriyor.

Ortakent Mahallesi'nde 17 bin metrekarelik alanda 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle hastalarını önümüzdeki günlerde kabul etmeye başlayacak hastane için protokol açılışı düzenlendi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, Bodrum Memorial Hastanesi Direktörü Dursun Ali Şener, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin de arasında olduğu yöneticiler, sağlık çalışanları ve hastane personeli katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Sırmalı, hastanenin Bodrum başta olmak üzere Muğla geneline hizmet edeceğini söyledi.

Sırmalı, modern teknolojiyle donatılan hastanenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de ilçede sağlık ordusunun güçlendiğine işaret ederek, "Yaşamın olduğu her yerde iyi gün de kötü gün de var. Memorial sağlık grubunun 12'nci yatırımının Bodrum'da olması, birbirinden değerli ekiple hayata geçiyor olması bizim için son derece önemli. Hastane bölgemiz için çok ciddi bir sağlık kaynağı. Bölgemize bu tür yatırımların gelmesi bizim adımıza memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz de çok heyecan verici bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Bodrum'da 12'nci hastanenin hizmet vereceğini anlatan Uludüz, şöyle konuştu:

"Memorial'ın sağlıktaki 25 yıllık tecrübesini artık Bodrum'a taşıyoruz. Buradaki hem yerli hem de yabancı hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışacağız. Burası 17 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 148 yataklı, 50 poliklinik odalı, 7 ameliyathaneye sahip bir hastane. Ortopediden, beyin cerrahisine, pediatriden kadın sağlığına hemen hemen tüm branşlarda hastalarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Bodrum uzun zamandır bizim yatırım öncelikli projelerimiz arasındaydı. Bu proje ile birlikte Bodrum'a adım atmış olduk. Bu hastanenin herkese şifa sunmasını umuyoruz. Sağlık turizmi bizim için çok önemli bir alan. Kurum olarak çok güçlü olduğumuz, büyüdüğümüz ve bundan sonra büyümeyi sürdüreceğimiz alanlardan bir tanesi. Bu alanda çok güçlü bir pazarlama ekibimiz var. Bodrum hastanesi aynı şekilde herkese bu hizmeti sunmuş olacak."

Uludüz, Bodrum'un yaz döneminde çok yoğun turist çeken bir bölge olduğuna değinerek, yerli ve yabancı insanlara da en iyi sağlık hizmetini sunacak alt yapıya sahip olduklarını dile getirdi.

Cihaz alt yapılarının çok kuvvetli olduğuna işaret eden Uludüz. "Tomografi, MR, bilgisayarlı tomografi cihazımız bölgede tek olma özelliklerine sahip. Bodrum'da hiçbir yere gitmeden sağlık alanında en iyi hizmeti alma imkanı olacak." dedi.

Uludüz, Memorial Sağlık Grubu'nun, 2025 vizyonu doğrultusunda çok yakında İstanbul Göztepe'de açılacak yeni hastanesiyle hizmet ağını genişletmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri yöneticilerle birlikte hastaneyi gezerek bilgi aldı.

Memorial Bodrum Hakkında

Hastane, ileri teknoloji ve güçlü uzman kadrosuyla bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunarak, cerrahi branşlardan kalp, kadın ve çocuk sağlığından girişimsel işlemlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek.

Hastane ayrıca Milas, Datça, Fethiye, Marmaris, Göcek gibi ilçelerle birlikte Muğla merkez ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için de öncü bir rol üstleniyor.

Modern altyapısı ve merkezi konumuyla bölge halkının sağlık sorunlarının çözümü için farklı şehirlere gitme arayışını ortadan kaldıran hastane, yaz aylarında nüfusu katlanan Bodrum'da sağlık turizmi açısından da referans merkezi olmayı hedefliyor.

Hastane tüm özel sağlık sigortaları, banka ve sandıklar, özel şirketler ve kurumlar ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla geniş bir hasta kitlesine erişim sağlayacak.

Çocuklara özel gece polikliniği

Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı, jinekoloji ve perinatoloji (yüksek riskli gebelik takibi) gibi branşlarda da güçlü bir yapılanması olan Memorial Bodrum Hastanesi, özellikle çocuklara yönelik gece 00.00'a kadar poliklinik hizmeti sunarak Bodrum'da uzun süredir hissedilen önemli bir ihtiyaca yanıt verecek.

Mikrocerrahi, el cerrahisi, çocuk nörolojisi ve pediatrik cerrahi gibi ileri uzmanlık gerektiren alanlarda da hizmet sunan hastane, Bodrum ve çevresinde yaşayan aileler için güvenli, kapsamlı ve ulaşılabilir bir sağlık merkezi olmayı hedefliyor.

Memorial Bodrum, sağlıkta ileri teknolojiyi hasta odaklı hizmet anlayışla bir araya getiriyor. Meme kanseri tanısında aynı anda biyopsi imkanı sunan 3D Tomosentez Mamografi ve prostat büyümesi tedavisinde Cyber Ho Magneto Holep cihazı Bodrum'da ilk kez hastaların hizmetine açılıyor.

Bölgeye kazandırılan yeni teknolojiler arasında düşük radyasyonla kısa sürede çekim imkanı sunan 512 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosunun yanı sıra tek seansta tüm omurgayı görüntüleyebilen omurga grafi cihazı da öne çıkıyor.

Aynı şekilde Yeni Nesil 3 Tesla MR (Manyetik Rezonans görüntüleme) sayesinde hızlı ve net çözümler sunulurken, son teknoloji cihazlarla cerrahi uygulamalarda başarının artırılması hedefleniyor. Gebelik takibi, üroloji ve beyin cerrahisinde kullanılan yenilikçi görüntüleme, ultrasonografi ve laboratuvar sistemleri, Memorial Bodrum'un hasta sağlığına verdiği önemin bir göstergesi niteliği taşıyor.