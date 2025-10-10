Kadın olmak en büyük risk! İşte meme kanserine dair çarpıcı gerçekler

Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Uzmanlar, erken tanı ve düzenli kontrollerin hayat kurtardığını vurguluyor. "En Sağlıklısı" programında konuşan Dr. Amil Hüseynov ve Prof. Dr. Deniz Arslan, meme kanseriyle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

"HER 8 KADINDAN 1'İ MEME KANSERİ RİSKİ TAŞIYOR"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Amil Hüseynov, meme kanserinin kadınlarda oldukça yaygın görüldüğünü belirterek, "Her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri riski taşır" dedi. Hüseynov, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Tedavide en önemli şey erken tanıdır" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ KADIN OLMAK"

Prof. Dr. Deniz Arslan, meme kanserinde risk faktörlerine değinerek, "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmaktır. Bunun dışında sigara kullanımı ve 30 yaşından önce doğum yapmak da riski artırır" açıklamasında bulundu. Arslan ayrıca, "20 yaşından sonra kadınların 3 yılda bir klinik kontrol yaptırması gerekiyor" diyerek erken taramanın önemini vurguladı.

"MAMOGRAFİ ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 20 AZALTIYOR"

Uzmanlar, tarama yöntemleriyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Dr. Amil Hüseynov, "40 yaşının altındakilere mamografi önermiyoruz. Ancak 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çektirilmesi gerekiyor" dedi. Hüseynov ayrıca, " Mamografi, yüzde 20 oranında meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor" ifadesini kullandı.

"ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE GEREKSİZ KEMOTERAPİ ORANI YÜKSEK"

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, tedavi sürecine ilişkin önemli bir noktaya dikkat çekti: "Erken evre meme kanserinde yüzde 84 oranla gereksiz kemoterapi veriliyor." Arslan, tanı ve tedavi süreçlerinde kişiye özel yaklaşımın önemini vurguladı.

"GECE SÜTYEN TAKMAK KANSER YAPMAZ"

Yaygın bir inanışı da düzelten Hüseynov, "Gece sütyen takmak kanser yapmaz. Bu tamamen yanlış bilinen bir bilgidir" dedi. Programda ayrıca kendi kendine meme muayenesinin artık rutin önerilerden çıkarıldığı da belirtildi.