Meme Kanseri Tedavisinde Aksillaya Yaklaşım Sempozyumu Yapıldı

Amasya Üniversitesi ve Orta Karadeniz Meme Derneği (OKMEDER) iş birliğinde, "Meme Kanseri Tedavisinde Aksillaya Yaklaşım" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan, OKMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, dernek çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek, sempozyumun önemini vurguladı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Amasya'nın tıp tarihindeki öneminden bahsederek, Anadolu'da yazılan ilk Türkçe cerrahi kitap olan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Cerrhiyyetü'l-Haniyye adlı eserinden bahsetti.

Meme kanseriyle ilgili erken teşhis çalışmalarının önemine de dikkat çeken Polat, bu hastalığın kadınlar arasında arttığını ve bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve çok sayıda akademisyen katıldı.