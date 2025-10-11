Meme kanseri hakkında çarpıcı gerçekler: Her 8 kadından biri risk altında

Meral Karadağ ile En Sağlıklısı programında meme kanseri, erken tanı yöntemlerinden tedavi süreçlerine kadar tüm yönleriyle ele alındı. Uzman konuklar, kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, risk faktörleri, doğru bilinen yanlışlar ve modern tarama teknikleri üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HER 8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ RİSKİNE SAHİPTİR"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Amil Hüseynov, her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri riskiyle karşılaşabileceğini söyledi. Hüseynov, "Erken teşhis hayat kurtarır. Kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve düzenli kontrollerini aksatmamaları çok önemli" diyerek tarama bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ ŞEY ERKEN TANIDIR"

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, erken evre tespit edilen meme kanserinin tedavisinde başarı oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti. "Mamografi, yüzde 20 oranında meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor. Bu oran, erken tanının gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"SİGARA VE ERKEN YAŞTA DOĞUM RİSKİ ARTIRIYOR"

Uzmanlar, meme kanserinde en büyük risk faktörünün "kadın olmak" olduğunu ifade ederken; sigara kullanımı ve 30 yaşından önce doğum yapmanın da riski artırdığını açıkladı. "Kadınların yaşam tarzı alışkanlıkları, beslenme biçimleri ve hormonal denge üzerindeki etkiler, hastalığın gelişiminde belirleyici oluyor" ifadeleriyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

"40 YAŞINDAN SONRA 2 YILDA BİR MAMOGRAFİ ÇEKTİRİLMELİ"

Dr. Hüseynov, 20 yaşından itibaren 3 yılda bir klinik kontrol yaptırmanın gerekliliğine değinirken, 40 yaşından sonra mamografinin rutin hale gelmesi gerektiğini söyledi. "40 yaş altındaki kadınlarda mamografi önermiyoruz, ancak 40 yaş sonrası her 2 yılda bir mutlaka yapılmalı" dedi.

"GECE SÜTYEN TAKMAK KANSER YAPMAZ"

Programda, toplumda sıkça konuşulan yanlış inanışlara da açıklık getirildi. Uzmanlar, "Gece sütyen takmak meme kanseri riskini artırmaz" diyerek yanlış bilgilerin kadınlarda gereksiz kaygılara neden olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kendi kendine meme muayenesi artık terk ediliyor, çünkü klinik kontroller ve mamografiyle daha güvenilir sonuçlar elde ediliyor" bilgisini paylaştılar.