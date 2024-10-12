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Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri Düzenlendi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri Düzenlendi
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GÜVEN Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği Pembe Söyleşi ve Farkındalık Derneği Konseri ile meme kanseri konusunda bilinçlendirme sağladı. Etkinlikte, erken teşhisin önemi ve sağlık profesyonellerinin hastalar için sunduğu destekler vurgulandı.

GÜVEN Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Pembe Söyleşi ve Farkındalık Derneği Konseri düzenledi. 14 Mart Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde meme kanseriyle ilgili bilinçlendirmek amaçlandı. Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen seminer ve konserde katılımcılara erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Güven Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, kadınların toplumsal yaşamındaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. "Güven ailesi olarak, her zaman hastalarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diyen Bayındır, hastanenin genel cerrahi, meme merkezi ve radyoloji bölümlerinin meme kanseri ile mücadelede sunduğu güçlü hizmetlerden bahsederek bu konuda her zaman en iyi desteği sunacaklarını belirtti.

HASTALAR HİKAYELERİNİ ANLATTI

Medikal Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Deniz Yamaç ise geçmişte hekimliğini üstlendiği ve meme kanseriyle mücadelesini kazanan iki eski hastasının hikayesini dinleyicilerle paylaştı. Op. Dr. Ayça Seyfettin de 'Meme Taramalarının Yaşı' başlıklı konuşmasında meme taramalarının 40'lı yaşlarda başlaması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Seyfettin, "Yılda bir kez mamografiye girmek gerekli. Meme kanseri teşhisinin erken evrelerde yakalamak için radyolojik tarama yöntemleri (Mamografi, ultrasonografi, MR) önem taşıyor. En son yayınlanan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde meme kanseri pik yaşları 60'lı ve 70'li yaşlar. Bu veriler bize erken teşhisin önemini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

'MEME KANSERİ DOĞURGANLIĞIN SONU DEĞİL'

Hastanenin Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Yılmaz ise 'Erken Yaşta Meme Kanseri' başlıklı konuşmasında umudun her zaman var olduğunu vurgulayarak "Bizler ekim ayı meme kanseri farkındalık ayında hem hasta hem de sağlık profesyonelleri açısından farkındalığı artırmak, algıda seçiciliği artırmak ve hastalarımıza geleceğe dair umut vermek adına bu toplantıları düzenliyoruz. Unutmayalım meme kanseri olmak hayatın sonu değildir. Özellikle genç hastalarda doğurganlığın sonu değildir. Özellikle, ileriye ait doğum yapmayı düşünen hastalar açısından doğurganlığı koruyucu yaklaşımlar açısından farkında olun" dedi.

'MEMENE DOKUNMAKTAN KORKMA'

Klinik Psikolog Serra Kamış da katılımcılara hastalığın psikolojik tarafını anlatırken bu hastalıktaki en önemli şeyin moral ve motivasyon olduğunu söyledi. Meme ve Endokrin Cerrahisi Doç. Dr. Murat Bulut Özkan ise 'Meme Kanseri Nedir?' başlığı altında hastalığın tanısı ve tedavi süreçlerini aktarırken, Uzm. Dr. İlhami Ünal ise konforlu radyoterapinin önemine değindi. Program, Meme Merkezi Vaka Yönetim Hemşiresi Zeynep Kübra Yalçın'ın 'Kendi Kendine Meme Muayenesi' eğitimi ile son buldu.

Seminerlerin ardından, Farkındalığın Gücü Derneği tarafından konser verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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