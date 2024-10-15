Üye Girişi
Haberler

Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Erkeklerde Farkındalık Yetersiz

Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Erkeklerde Farkındalık Yetersiz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erkeklerde meme kanseri konusunda yeterince bilinçlenme olmadığını vurguladı. Meme kanserinin erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Gürdal, erken taramanın önemini ve bunun yüksek yaşam oranları ile sonuçlandığını belirtti.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, "Farkındalığın az olduğu bir grup erkekler. Erkekler meme kanseri olma ihtimallerini hiç düşünmüyorlar, Halbuki erkekler meme kanseri olabilir. Azdır, yüzde 1-2'dir ama günümüzde bu artış yüzde 20-25'leri bulmaktadır. Meme kanseri eski yıllara göre erkeklerde daha fazladır" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, ' Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında, hastalığa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürdal, "1-31 Ekim tarihlerini ' Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutluyoruz. Normalde tüm kanserleri yılda bir gün kutluyoruz. Diyoruz ki 'bugün prostat kanseri günü', 'bugün akciğer kanseri günü' ama 1 ay boyunca Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Çünkü meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser, bu çok önemli. Ama bence daha önemlisi taranabilen bir kanser türü. Akciğer kanseri de erkekler arasında en sık görülen kanser türü ama onun için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirip, tarayamıyoruz. Taranabilen kanser ne demek, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri taranabilen kanserlerdir. 'Taramanın ne önemi var? Neden bu kadar taramalara gidelim? Şikayetiniz yokken bu tetkikleri yaptırın, gelip mamografi çektirin. Hatta bazen şikayeti varken bile insan doktora gelmiyor. Şu yüzden gelmeli, eğer taramak için, şikayetiniz olmadan geldiğinizde evre 0, evre 1 düzeyinde bu kanserleri yakalıyoruz. Evre 0, evre 1 düzeyinde yakaladığımız kanserler yüzde 99-100 yaşam oranına sahip. Çok yüksek bir oran" diye konuştu.

'EN GÜZEL FARKINDALIĞI MİLLETVEKİLİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Gürdal, bu ayın en güzel farkındalığını Tekirdağ CHP Milletvekili Nurten Yontar'ın yaptığını belirterek, "Ülkemiz için meme kanserinin farkındalık etkinliklerinin en önemlisini, en cesurunu, en yüreklisini ilimiz milletvekili Sayın Nurten Yontar gerçekleştirmiştir. Kendisi sürecini, yüreğini, cesaretini ortaya koyarak mecliste dile getirmiş. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bu değerli kurumda ortaya koymuş ve de Meclis'teki meslektaşlarını peruğunu çıkartarak selamlamış. Çok önemli ve etkili bir farkındalık etkinliğine imza koymuştur" ifadelerini kullandı.

'ERKEKLERDE FARKINDALIK YOK'

Erkeklerinde bu kanser türüne yakalandığının altını çizen Gürdal, "'Farkındalığın az olduğu bir grup erkekler. Erkekler meme kanseri olma ihtimallerini hiç düşünmüyorlar, Halbuki erkekler meme kanseri olabilir. Azdır, yüzde 1-2'dir ama günümüzde bu artış yüzde 20-25'leri bulmaktadır. Meme kanseri eski yıllara göre erkeklerde daha fazladır. Daha önemlisi şu ki. Erkekler farkında değil, meme kanseri olabileceklerini düşünmüyorlar. Kadınlar eline bir kitle geldiğinde kanser olabilme ihtimali ile kanser değilse bile doktora koşuyorlar. Ama erkekler ellerine bir kitle geldiğinde, yağ bezesidir, kisttir diyerek kanser olma ihtimallerini düşünmüyorlar ve erkekler sıklıkla evre 2 ve 3 olarak bize geliyorlar. Onlarda evre 0 ya da 1 olarak gelseler onların da kurtulma ihtimalleri daha fazla" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Meme Kanseri Sibel Özkan Tekirdağ Sağlık Yaşam

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.