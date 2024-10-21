Meme Kanseri Farkındalığı İçin Gezici Mamografi Tırı Faaliyete Geçti

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, meme kanseri teşhisi konulup sağlığına kavuştuktan sonra başlattıkları "Annem Kanseri Yendi Projesi" ile hizmete alınan gezici mamografi tırlarının ülke genelinde çok sayıda erken evre hastayı tespit ettiğini söyledi.

Meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak üzere iş kadını Işınsu Kestelli'nin girişimleriyle TOBB desteğiyle başlatılan "Annem Kanseri Yendi" projesi kapsamında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde farkındalık etkinliği ve kanser taraması yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kestelli, meme kanserinden dünya genelinde 2,3 milyon kadının etkilendiğini, hastalığı erken teşhis etme imkanı veren mamografi cihazlarının kanseri yenmede büyük rol üstlendiğini belirtti.

Mamografik tarama programlarının meme kanserlerinde ölüm oranlarını yaklaşık yüzde 30 düşürdüğünü dile getiren Kestelli, "Ancak meme kanseri, erken evrede hiçbir belirti göstermediği için kadınların meme kanserinin erken tanısı için kendi kendilerine meme muayenesi konusunda bilinçlenmesi oldukça hayati. Türkiye'de her yıl yaklaşık 50 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Erken teşhisin konulmasında 40 yaş üstü ücretsiz taramanın olması önemli bir avantaj sağlıyor." dedi.

Kestelli, kendisine 2011 yılında meme kanseri teşhisi konduğunu, sağlığına kavuşmasının ardından "Annem Kanseri Yendi" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

TOBB'un da desteğiyle alınan ilk gezici mamografi tarama tırının 2012 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığının hizmetine verildiğini belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"İl il dolaşan gezici mamografi aracımız 20 bini aşkın kanser taraması gerçekleştirdi. O günden bu zamana yapılan taramalar neticesinde hastalığın erken teşhis edilmesiyle çok sayıda kadının hayatı kurtuldu. Ben, başıma gelen bu musibet böylesine hayırlı bir işe vesile olduğu için bu süreci anlamlı buluyorum. 'Annem Kanseri Yendi' projesi hepimiz için bir başlangıç oldu ve devamı da geldi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve Borsamızın bir araya gelerek aldığı ikinci mamografi tırını da İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetine verdik. Kadınlara meme ve rahim kanseri taraması yapmak üzere bu mobil klinik 4 yıl önce yola çıktı, çok sayıda şüpheli vaka tespit etti. Bu tır, 2023 yılında da 7 bin 550 kişiye ulaştı, 444 kişi ileri tetkike yönlendirildi. Erken tetkikler sırasında 11 tanı, erken evre tespit edildi."

Kestelli, tarama tırının 21-24 Ekim tarihleri süresince Foça İtfaiye Meydanı'nda kadınlara ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı ise meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını, bu amaçla toplumun bilgilendirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Etkinlikte İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da bir konuşma yaptı.