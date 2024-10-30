Üye Girişi
Haberler

Melazma Hastalığına Dikkat: Gebelik Maskesi Olarak Biliniyor

Melazma Hastalığına Dikkat: Gebelik Maskesi Olarak Biliniyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, doğurganlık dönemindeki kadınlarda sıkça görülen melazma hastalığına dikkat çekerek, ultraviyole ışınlar ve genetik faktörlerin etkisini vurguladı. Melazmanın tedaviye dirençli olduğuna ve güneş kremi kullanımının önemine işaret etti.

DOĞURGANLIK dönemindeki kadınlarda sıklıkla görülen melazma hastalığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, "Hastalık toplumda 'Gebelik Maskesi' olarak biliniyor. Hastalığın oluşumunda ultraviyole ışınlar, genetik faktörler, ilaç kullanımı ve güneş kremi kullanmamak etkili oluyor" dedi.

Kadınların yüzünde, özellikle doğurganlık döneminde sıkça rastlanan melazmanın, inatçı bir cilt sorunu olarak öne çıktığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, güneş ışınlarından genetiğe kadar pek çok faktörün etkili olduğu bu cilt rahatsızlığında tanının önemini ve doğru tedavi yöntemlerini ifade etti. Prof. Dr. Balevi, "Bu hastalığı taklit eden başka cilt hastalıkları da var. Net bir tanı konulmalı ki doğru tedavi uygulansın. Melazma yüzde alın ve santral bölgeleri tutabiliyor. Derinlik değerlendirmesi tedavi protokolünü belirlemede etkili oluyor" diye konuştu.

'YÜZÜNÜZDEKİ LEKELERE ASLA MÜDAHALE ETMEYİN'

Melazmanın tedaviye dirençli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Balevi, "Tedaviye ne kadar iyi yanıt alınırsa alınsın, yaz aylarında ultraviyole ışınlarına dikkat edilmezse melazma aynı bölgelerde tekrarlayabilir. Tekrarlama ihtimali yüzde 50'nin üzerindedir. Hastalar tedavi sonrası da güneş kremi kullanımını ihmal etmemelidir. Yüzünüzde tanısı konulmuş lekelere müdahale ettirmeyin, mutlaka deneyimli bir dermatolog tarafından değerlendirilmesini sağlayın" dedi.

'SABIR VE DÜZENLİ BAKIM ŞART'

Melazmanın bireysel bir tedavi gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Balevi, "Hafif melazma vakalarında kremler kullanılabilir ancak bu tedavilerin düzenli kontrollerle takip edilmesi gerekiyor. Hastalar sabırlı olmalı ve hekimin önerilerine titizlikle uymalı. Günlük güneş kremi kullanımı melazma hastalarının rutininde vazgeçilmez bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Genetik Sağlık Kadın Güneş

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.