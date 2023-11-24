Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Kemik İliği Nakli Gerçekleştirildi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi'nde kemik iliği nakli gerçekleştirilen Soner Akgül sağlıklı bir şekilde taburcu edilirken, hastane yönetimi tarafından kendisine kemik iliği nakli yapılan 41. hasta olması sebebiyle sürpriz pasta kesimi gerçekleştirildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi'nde kemik iliği nakli gerçekleştirilen Soner Akgül sağlıklı bir şekilde taburcu edilirken, hastane yönetimi tarafından kendisine kemik iliği nakli yapılan 41. hasta olması sebebiyle sürpriz pasta kesimi gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi'nde 41. hastaya da kemik iliği naklini başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Soner Akgül ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Hematoloji/İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki de merkezin en güncel hijyenik özelliklere sahip, deneyimli kadrosuyla hastalara şifa dağıttığını vurgulayarak, "Bu kapsamda 41. Kemik iliği nakil hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'tan hastanemize gelen Soner Hanım bize ağrı ve düşmeye bağlı omurga kırığıyla geldi. Ameliyatta alınan kitlede multipl myelom tanısı olan hastamız dış merkezde tedavi almış olup, kemik iliği nakil işlemi için hastanemize başvurmuştur. Hastamızın kemik iliği nakil süreci sorunsuz biçimde tamamlanmıştır. Hastamız, naklin 12. Gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kiki, Medical Point Gaziantep Hastanesi Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi'nde otolog (hastanın kendisinden), allojenik (tam veya iyi uyumlu, akraba veya akraba dışı) ve haploidentik (yarı uyumlu) donörlerden kemik iliği ve kök hücre naklinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.