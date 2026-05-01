MEAH'ta "Kalp Sağlığı" seferberliği

Kalp Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Kardiyoloji Poliklinikleri önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara kalp sağlığının önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Hastanenin Eğitim Birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri görev aldı. Kurulan stantta gün boyunca vatandaşların tansiyon ölçümlerini gerçekleştiren öğrenciler, kalp sağlığına yönelik hayati uyarılar yaparak farkındalık oluşturdu.

Gerçekleştirilen çalışmaya hastane yönetimi ve alanında uzman hekimler de tam kadro destek verdi. Farkındalık etkinliğine katılan; Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz ve yardımcıları, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Özcan Başaran ve Prof. Dr. İbrahim Altun tansiyonlarını ölçtürerek etkinliğin önemine dikkat çektiler.

Etkinliğin odak noktasını oluşturan "Kalp sağlığınızı korumak ellerinizde" sloganıyla, kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir ve kontrol altına alınabilir olduğu mesajı verildi.

Sadece tansiyon ölçümüyle sınırlı kalmayan farkındalık çalışmasında, vatandaşlara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve fiziksel aktivitenin artırılmasının önemi anlatıldı. Uzmanlar eşliğinde dağıtılan bilgilendirici broşürlerle, kalp dostu bir yaşam için atılması gereken adımlar detaylandırıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, toplumsal farkındalık adına önemli bir adım olarak kayda geçti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
