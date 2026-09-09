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MEAH’ta Dünya Fizyoterapi Günü kutlaması

MEAH’ta Dünya Fizyoterapi Günü kutlaması
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, Dünya Fizyoterapi Günü vesilesiyle hastanenin Fizik Tedavi Ünitesi’ni ziyaret ederek görev yapan fizyoterapistlerin gününü kutladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, Dünya Fizyoterapi Günü vesilesiyle hastanenin Fizik Tedavi Ünitesi'ni ziyaret ederek görev yapan fizyoterapistlerin gününü kutladı.

Ziyarete Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz katıldı. Ünitede görevli fizyoterapistlerle birebir görüşen hastane yönetimi, hastaların sağlığına kavuşmasında ve rehabilitasyon süreçlerinde kritik bir rol üstlenen fizyoterapistlerin çalışmalarını yakından inceledi.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanenin sunduğu sağlık kalitesindeki önemi vurgulandı. Yönetim ekibi, özverili çalışmaları ve sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılardan ötürü tüm fizyoterapistlere teşekkür ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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