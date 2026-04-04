1) MARDİN'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, ÖLÜ BULUNDU

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cemile Özkan (80) için arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Cemile Özkan'dan, önceki gün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, kendi imkanlarıyla Özkan'ı bulamayınca önceki gün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama-kurtarma çalışmaları, 2'nci gününde de sürüyor.

'ŞU ANA KADAR BİR İZ YOK'

Arıklı Mahallesi Muhtarı Ali Süer, "Oğlu, dün saat 07.00'de annesinin kayıp olduğunun haberini alıyor, bana da saat 14-15 saatleri arasında bildirdiler. Ben de hemen jandarmayı aradım. Sağ olsunlar jandarma hemen geldi ve arama çalışma başlattı. Dün gece sabaha karşı 04.00'e kadar arama çalışması sürdü, sonra biraz ara verdik. Bu sabah 08.00'de tekrar jandarma, AFAD ve köylülerle beraber arama çalışma başlattık. Şu ana kadar herhangi bir iz yok. İnşallah sağ salim bulunur" dedi. Köylülerden Abdulkerim Yiğit de arama çalışmalarının sürdüğünü, bir an önce sağ olarak bulmayı ümit ettiklerini söyledi.

JASAT EKİPLERİ DE KATILDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cemile Özkan için arama çalışmalarının 2'nci gününde Jandarma ve AFAD ekipleri, mahalle içi ve çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara katılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de mahalledekilerin ifadelerine başvurdu. Özkan'dan herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmazken, arama çalışmaları, kadavra köpekleri ve havadan dronların yanı sıra mahallelinin de yardımıyla sürüyor.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cemile Özkan (80), arama çalışmalarının 2'nci gününde, mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki arazide cansız bedeni bulundu. Özkan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ısı morguna götürüldü. <

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

==================================================

2) DENGESİNİ KAYBEDİP NEHRE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

EDİRNE'de dengesini kaybedip Tunca Nehri'ne düşen Murat Güler (43), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Tunca Nehri'nin Evliya Kasımpaşa Camisi yakınlarında meydana geldi. Nehir kenarında oturan Murat Güler, dengesini kaybedip nehre düştü. Bu sırada bölgedeki sokak hayvanlarını besleyen Edirne Belediyesi ekipleri, Güler'in yardım çığlıklarını duydu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Güler, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı