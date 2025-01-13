Mardin'de Endovasküler Girişimle Bacak Şişkinliği Tedavi Edildi

Mardin'de 25 yaşındaki gencin bacağındaki şişkinlik endovasküler girişim ile tedavi edildi

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Abdülhakim Baykal, bacağındaki şişkinlik endovasküler girişim ile tedavi edildi.

Dargeçit'te yaşayan 25 yaşındaki Abdülhakim Baykal, bir süre önce bacağında şişkinlik, ağrı ve sızı şikayetleri ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi polikliniğine başvurdu. Burada tetkikleri yapılan Baykal'ın diz üstünde, en geniş çapı 4.5mm olan A-V malformasyon (Atardamar ve toplardamar arasında oluşan anormal bağlantı) tespit edildi. Tedavi edilmediği takdirde etrafındaki dokularda kompresyon (sıkışma) ve erozyona yol açabileceği endovasküler (Damar içi) konseyce değerlendirilen hastanın kapalı yöntemle tedavisine karar verildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Orhan Tarhan ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Serhat Günlü tarafından kapalı yöntemle operasyon yapıldı. Operasyonda 25 yaşındaki hastanın geniş dev damar yumağı embolize (kan pıhtısı veya diğer bir maddenin kan dolaşımı yoluyla bir yerden başka bir yere taşınması) edildi. Başarılı geçen operasyonun normal servise alınan hasta ertesi gün taburcu edildi.

Opr. Dr. Orhan Tarhan, cerrahi sırasında uyguladıkları yöntemi bölgede ilk defa uyguladıklarını ve başarılı bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Dr. Tarhan, "Hastamız 25 yaşında sağ bacağında ağrı ve yürümede zorluk şikayetiyle geldi. Çektiğimiz tomografil anjiyoda hastanın sağ bacağında hemen diş seviyesi üstünde kirli ve temiz kanın birbirine karıştığı bir damar yumağı gördük. A-V malformasyon diyoruz biz bunlara. Bunların açık ameliyat ameliyatı kalp ve damar cerrahisi açısından riskli oluyor. Hastanın kan kaybı olabiliyor. Bu yüzden daha basit, kolay ve kanaması az olan bir yöntem ile anjiyo ile kapatmak istedik o damarı. Hastaya önce anjiyo yaptık. O damarın içine tıkayıcı tıkaç koyduktan sonra akımı kestik. Başarılı bir operasyon oldu ve hasta sağlığına kavuştu. Bir sorunumuz gözükmüyor şu anda. Daha önce bütün ameliyatlarımızı açık ameliyatlar ile yapıyorduk. Bu yüzden hastanın kan ihtiyacı olabiliyorum. Bu tedavi yöntemini burada ilk defa yaptık. Hasta hızlı bir şekilde ve yara açılmadan taburcu olmasını sağlayacağız. Enfeksiyon kapma ihtimali daha aza iniyor. Hastamızı aynı günde taburcu edebiliyoruz fakat biz bir gün müşahade altında tutmayı tercih ediyoruz. Açık cerrahi yönteme göre göre daha çabuk taburcu oluyor" dedi.

Doç. Dr. Serhat Günlü ise, bu tip durumlarda süresi, büyüklüğü ve lokalizasyonuna (özellikle femoral arter yan dallarından gelişen) bağlı olarak A-V malformasyonlar yüksek debili refrakter kalp yetmezliğine yol açabileceğinden erken müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Günlü, "Hastanemizde bölgede yapılmayan işlemleri yaparak kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hastalarımızın Mardin dışına sevk oranını da azaltarak yaşadıkları ilde tedavi olmalarına gayret gösteriyoruz. Özellikle bu konuda desteklerinden ötürü başta İl Sağlık Müdürümüz Uzman Doktor Saffet Yavuz ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastane yönetimine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan Abdülhakim Baykal, şunları söyledi:

"Bacağımdan dolayı burada bulunan hocamızın yanına geldim. Şikayetlerimi anlattıktan sonra hoca ameliyat gerektiğini anlattı. Bugün ameliyatı tamamlandı. Hem doktorumuza hem de hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür bir sıkıntı yok durumum da iyi."