Mardin'de 350 Sağlık Çalışanına Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi

Mardin'de 350 Sağlık Çalışanına Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 350 sağlık çalışanının katılımıyla düzenlenen Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Temel Eğitim Programı, enfeksiyon kontrolü konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Mardin'de 350 sağlık çalışanının katılımı ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi verildi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Temel Eğitim Programına çeşitli illerden gelen 350 sağlık çalışanı katıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Konferans Salonunda, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mardin geneli ve çevre illerdeki kamu ve özel hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolü konusunda bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen programda, alanında uzman isimler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Programda konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'de sağlık çalışanlarını ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Eğitimlerin önemine dikkat çeken Yavuz, "Bu toplantının hem Mardin'de hem de ülkemizin güzel şehirlerinden gelen siz değerli sağlık çalışanları için ne kadar faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bu toplantının burada gerçekleştirilmesini ilk andan beri Kızıltepe Devlet Hastanesinin tüm idarecileri ve çalışanları sahiplendi ve bu toplantının Kızıltepe'de olmasını istendi. Ne kadar haklı olduklarını görüyorum" şeklinde konuştu.

"Mardin'deki ilgi bizi çok memnun etti"

DAS Derneği Başkanı Prof. Dr. Aziz Öğütlü ise Mardin'deki ilgiden memnun olduklarını söyledi. Öğütlü, "Pek çok şehirde toplantı yaptık ancak Mardin kadar işin üzerine düşen bir yerle karşılaşmadık. Başta il sağlık müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca DAS Derneği Genel Sekreteri Dilek Zenciroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Çelebi, Kızıltepe Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berivan Tunca Yıldırım, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda, oturumların ardından plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Sağlık
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