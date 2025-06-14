Mantar Zehirlenmelerine Dikkat: Doktor Delibalta Uyarıyor

Mantar Zehirlenmelerine Dikkat: Doktor Delibalta Uyarıyor
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Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, doğada mantar toplamaya karşı uyararak, zehirli mantarların hayatı tehdit edebileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında mantar zehirlenme vakalarının arttığını vurguladı.

Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, "Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir." dedi.

Delibalta, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bahar ve yaz aylarında yağışlar sonrasında mantar zehirlenme vakalarının arttığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu dile getiren Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.

Delibalta, zehirli mantar tüketiminin hayatı tehdit edebildiğine vurgu yaparak, "Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.

Zehirlenme durumlarında erken tedavinin önemini işaret eden Delibalta, şunları kaydetti:

"Tedaviye ne kadar erken başlanırsa organ hasarı riski o kadar azalır. Evde kendi kendine kusturma gibi yöntemlere başvurmak, durumu daha da kötüleştirebilir. Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilirler. Vatandaşlarımız mutlaka kültür mantarı gibi güvenilir kaynaklardan mantar tüketmelidir. Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Sağlık
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