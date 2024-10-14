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Mantar Toplarken Düşen Kadının Ayağı Kırıldı

Mantar Toplarken Düşen Kadının Ayağı Kırıldı
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Bartın'da mantar toplarken ormanda düşen 50 yaşındaki Nurten Çalık'ın sağ ayağı kırıldı. Sağlık ekipleri, sedye ile Çalık'ı bulunduğu yerden ambulansa taşıyarak hastaneye götürdü.

BARTIN'da ormanda mantar toplarken düşerek sağ ayağı kırılan Nurten Çalık (50) bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bulunduğu yerden sedye ile alınarak ambulansa taşınıp, hastaneye götürüldü.

Karaçay mahallesi Çamlık mevkiindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık, düştü. Sağ ayağı kırılan Çalık'ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nurten Çalık, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Bartın

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