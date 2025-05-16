Manisa Şehir Hastanesi'nden Randevusuz Obezite Tedavi Hizmeti

Manisa Şehir Hastanesi'nden randevusuz obezite tedavisi hizmeti

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Obezite Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Emre Mandacı, Obezite polikliniğine hafta içi mesai saatleri içerisinde randevusuz başvuru yapılabildiğini ifade ederek, başvuru yapan hastalara önce detaylı kan tetkiklerinin uygulandığını, çıkan sonuçlara göre ilgili branşlara yönlendirme yapıldığını ve ardından obezite grup programına dahil edildiklerini söyledi.

Manisa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Obezite Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Emre Mandacı, 17 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, obezitenin birçok ciddi hastalığa yol açtığını belirterek, bu kronik hastalıkla mücadelede bütüncül ve ekip temelli yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Obezitenin; kalp-damar hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması, solunum yolu rahatsızlıkları, eklem problemleri, bazı psikiyatrik bozukluklar ve kanser türleri gibi çok sayıda sağlık sorununa zemin hazırladığını ifade eden Uzm. Dr. Mandacı, obezitenin mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.

Her yıl mayıs ayının üçüncü cumartesi günü Avrupa Obezite Günü olarak kutlandığını hatırlatan Mandacı, bu özel günde obezitenin zararlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirtti.

Randevusuz poliklinik hizmeti

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Obezite Merkezi'nin kapsamlı ve multidisipliner bir tedavi modeli sunduğunu belirten Uzm. Dr. Emre Mandacı, "Merkezimizde obezite hemşiresi, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hekimlerimizle birlikte çalışarak hastalarımıza kişiye özel çözümler sunuyoruz" dedi.

Obezite polikliniğine hafta içi mesai saatleri içerisinde randevusuz başvuru yapılabildiğini ifade eden Mandacı, başvuru yapan hastalara önce detaylı kan tetkiklerinin uygulandığını, çıkan sonuçlara göre ilgili branşlara yönlendirme yapıldığını ve ardından obezite grup programına dahil edildiklerini söyledi.

Eğitim ve takip süreciyle etkin mücadele

Obezite grup programında ilk haftanın farkındalık ve bilgilendirme süreciyle geçtiğini kaydeden Mandacı, bu dönemde hastalara obezitenin nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı eğitim verildiğini belirtti. Eğitim haftasını takiben haftalık takip süreci başladığını söyleyen Mandacı, hastaların bu süreçte obezite hemşiresi, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist ile birebir görüşmeler yaparak kendilerine özel bir tedavi planına yönlendirildiklerini ifade etti.

Mandacı ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde yürüttüğü 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'na da Manisa Şehir Hastanesi olarak aktif katkı sunduklarını belirterek, halk sağlığına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Uzm. Dr. Emre Mandacı açıklamasını, "Fazla kilolarımızla birlikte mücadele edelim, sağlıklı kalalım" sözleriyle tamamladı.