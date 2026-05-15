Hemşireler için 'Umut Bahçesi' oluşturuldu

Manisa Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlikte, hastane bahçesine her servis adına birer limon ağacı dikildi.

Manisa Şehir Hastanesi bahçe alanında gerçekleştirilen etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve hemşireler katıldı. Etkinlikte dikilen limon ağaçlarının, hemşirelerin sağlık hizmetine sunduğu özverili katkının kalıcı bir hatırası olması amaçlandı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin en güçlü ve vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu ifade ederek, "Şefkati, emeği ve sabrı aynı anda taşıyan tüm hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin en kıymetli güçlerinden biridir. Hastalarımıza dokunan her iyilikte, verilen her mücadelede hemşirelerimizin büyük emeği bulunmaktadır. Hemşireler Haftası vesilesiyle fedakarca görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Toprağa bırakılan her fidanın; emek, sabır, şefkat ve umut gibi hemşirelik mesleğinin temel değerlerini temsil ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı