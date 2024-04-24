Manisa'da Sağlık Hizmetlerinde İletişim Çalıştayı Düzenlendi

Manisa'da, sağlık hizmetlerinde hasta ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla çalıştay düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetlerinde İletişim-Hasta ile Sağlık Çalışanı Arasında Köprü Kurmak" konulu program, "İletişim bazen görmek, iletişim bazen duymak, iletişim bazen de dokunmaktır" temasıyla ela alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, sağlık hizmetlerinde iletişimin bazı hassasiyetler içerdiğine dikkati çekerek, "Sağlık profesyonellerinin gerek hasta gerekse hasta yakınlarıyla iletişimi çok daha özel unsurlar barındırıyor. Bir hasta yakınına, trafik kazasına bağlı ameliyata aldığınız hastayı kaybettiğinizi söylemek hiç kolay değil. Çok büyük dramlar içeriyor. Hayatlar birden değişiyor." dedi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise paydaşlar arasında sağlanacak iletişimin her alanda kaliteyi arttıracağını dile getirdi.

Hasta ile sağlık çalışanı arasında köprü kurmanın bu hizmetin en önemli yanı olduğunu aktaran Kibar, "Bir hekim konusunda çok uzmandır, çok bilgilidir ama hastaya bakışı, bir teşebbüsü varsa yazdığı reçete kadar, rapor kadar önemlidir. İnanıyorum bu çalıştaydan çok önemli veriler elde edilecektir." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat da sağlıkta iletişimin öneminin yeni yeni kavranmaya başlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından katılımcılara belge takdim edildi.

Çalıştaya, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile sağlık çalışanları katıldı.