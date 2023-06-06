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Malatya'da Yüksek Tansiyonlu Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Malatya'da Yüksek Tansiyonlu Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık Haberleri

Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek tansiyon tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi. Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen Kadir Gökçe'ye (70), yapılan kontrolde yüksek tansiyon tanısı konuldu. İlk müdahalenin ardından Gökçe için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Gökçe, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek tansiyon tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen Kadir Gökçe'ye (70), yapılan kontrolde yüksek tansiyon tanısı konuldu.

İlk müdahalenin ardından Gökçe için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Gökçe, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Sağlık

Devlet Hastanesi Malatya Gökçe Sağlık Haberler

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