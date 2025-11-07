Haberler

Lösemiyi Yenen Mirza İçin Kutlama Etkinliği Düzenlendi

Lösemiyi Yenen Mirza İçin Kutlama Etkinliği Düzenlendi
Ordu'da lösemi hastalığını yenen 8 yaşındaki Mirza Özbay için okul arkadaşları ve ailesi tarafından bir kutlama etkinliği düzenlendi. Mirza, pes etmeden geçen tedavi sürecini anlattı ve hasta çocuklara umut verdi.

ORDU'da lösemi hastalığını yenen 8 yaşındaki Mirza Özbay için ailesi ve okul arkadaşları tarafından kutlama etkinliği düzenlenerek, yüzlerce balon uçuruldu.

Gülyalı ilçesi Merkez İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi olan lösemi hastası Mirza Özbay, yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından kanseri yendi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiyi yenen Mirza Özbay için eğitim gördüğü okulun bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

'PES ETMEYİN'

Burada konuşan Mirza Özbay, hastanede uzun günler geçirdiğini ve çok yorulduğunu belirterek, "Pes etmedim. Ailem, doktorlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep yanımdaydı. Şimdi sağlıklıyım, okuldayım. Ailem ve sevdiklerimle beraberim. Sizleri çok özledim. Ben sadece iyileşen çocuk değilim, ben umudun kendisiyim. Tüm hasta çocuklara söylüyorum, pes etmeyin, inanın, gülümseyin. Çünkü ben kazandım. Siz de kazanabilirsiniz" diye konuştu. Program, balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yorumlar (1)

Haber Yorumları







