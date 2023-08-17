Lösemi hastası 9 yaşındaki Beril Oskay için cenaze töreni düzenlendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lösemi teşhisi konulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beril Oskay için Çakırlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 ay önce lösemi teşhisi konulan ve bu sabah tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beril Oskay için Çakırlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nejla ile baba Özgür Oskay, kızlarının evlerinin önüne helallik için getirilen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Özgür Oskay'ın, kızına ait bandanayı bileğine bağladığı görüldü.

Beril Oskay için Çakırlı Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Belediye Başkanı Bekir Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferit Alaybeyoğlu ile sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beril Oskay, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)