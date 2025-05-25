Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan Yaşlılar İçin Farkındalık Etkinliği

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan Yaşlılar İçin Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lokman Hekim Sağlık Grubu, yaşlı bireylerin duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla Sincan'da bir seminer düzenledi. Klinik psikolog Duygu Murat, terk edilmişlik duygusunun yalnızlık hissine yol açabileceğini vurguladı. Etkinlik, katılımcıların aktif katılımıyla gerçekleşti ve katılımcılara sağlık hizmeti sunuldu.

LOKMAN Hekim Sağlık Grubu, toplumsal duyarlılık çerçevesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Sincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü iş birliğiyle Güngörmüşler Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ileri yaştaki bireylerin duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekildi. Klinik psikolog Duygu Murat, seminerde yaptığı konuşmada, "Hayatlarının belirli dönemlerinde yakın çevrelerinden uzak kaldıklarında, ziyaret edilmediklerinde birçok yaşlı birey terk edildiklerini düşünüyor" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden klinik psikoloğu Duygu Murat, etkinlikte 'Psikolojik Sağlamlık ve Başa Çıkma Yolları' başlıklı bir sunum yaptı. Yaşlı bireylerin özellikle çocukları ve torunları tarafından uzun süre ziyaret edilmediklerinde 'terk edilmişlik' duygusuna kapıldıklarına dikkat çeken Murat, bu duygunun zamanla yalnızlık hissine ve psikolojik dayanıklılığın zayıflamasına neden olabileceğini ifade etti.

Murat, seminerde yaptığı konuşmada, "Hayatlarının belirli dönemlerinde yakın çevrelerinden uzak kaldıklarında, birçok yaşlı birey terk edildiklerini düşünüyor. Bu duygu, zamanla yerini çaresizlik ve kırgınlığa bırakabiliyor. Ancak psikolojik sağlamlık geliştirildiğinde bu tür duygularla daha sağlıklı başa çıkmak mümkün" diye konuştu.

Seminer, katılımcıların aktif olarak sorularıyla katkı sunduğu interaktif bir ortamda gerçekleştirildi. Çevresel faktörlerin yaşlı bireylerin psikolojik durumunu nasıl etkilediği, sosyal bağların önemi ve aile ziyaretlerinin duygusal sağlık üzerindeki etkisi ele alındı.

Etkinlik sonunda, hastanenin sağlık personeli tarafından katılımcıların tansiyonları ölçüldü, ardından her birine çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Medikal Operasyonlar Direktörü Dr. Ali Haydar Yakut, toplumun her kesimine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Binlerce balon Ali Asaf için havalandı, umutlar gökyüzüne yükseldi
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yönetmen Kubrick'in 14 yıl yaşadığı evi satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmenin efsane evi satışa çıkarıldı! Fiyatı servet değerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.