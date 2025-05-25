Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan Yaşlılar İçin Farkındalık Etkinliği

LOKMAN Hekim Sağlık Grubu, toplumsal duyarlılık çerçevesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Sincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü iş birliğiyle Güngörmüşler Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ileri yaştaki bireylerin duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekildi. Klinik psikolog Duygu Murat, seminerde yaptığı konuşmada, "Hayatlarının belirli dönemlerinde yakın çevrelerinden uzak kaldıklarında, ziyaret edilmediklerinde birçok yaşlı birey terk edildiklerini düşünüyor" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden klinik psikoloğu Duygu Murat, etkinlikte 'Psikolojik Sağlamlık ve Başa Çıkma Yolları' başlıklı bir sunum yaptı. Yaşlı bireylerin özellikle çocukları ve torunları tarafından uzun süre ziyaret edilmediklerinde 'terk edilmişlik' duygusuna kapıldıklarına dikkat çeken Murat, bu duygunun zamanla yalnızlık hissine ve psikolojik dayanıklılığın zayıflamasına neden olabileceğini ifade etti.

Murat, seminerde yaptığı konuşmada, "Hayatlarının belirli dönemlerinde yakın çevrelerinden uzak kaldıklarında, birçok yaşlı birey terk edildiklerini düşünüyor. Bu duygu, zamanla yerini çaresizlik ve kırgınlığa bırakabiliyor. Ancak psikolojik sağlamlık geliştirildiğinde bu tür duygularla daha sağlıklı başa çıkmak mümkün" diye konuştu.

Seminer, katılımcıların aktif olarak sorularıyla katkı sunduğu interaktif bir ortamda gerçekleştirildi. Çevresel faktörlerin yaşlı bireylerin psikolojik durumunu nasıl etkilediği, sosyal bağların önemi ve aile ziyaretlerinin duygusal sağlık üzerindeki etkisi ele alındı.

Etkinlik sonunda, hastanenin sağlık personeli tarafından katılımcıların tansiyonları ölçüldü, ardından her birine çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Medikal Operasyonlar Direktörü Dr. Ali Haydar Yakut, toplumun her kesimine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.