Libyalı Hasta, Ege'de İlk Defa Uygulanan Yöntemle Sağlığına Kavuştu

Libyalı hasta, Ege'de ilk kez yapılan 'peroral kolanjiyoskopi' ile sağlığına kavuştu

İZMİR - Safra kesesinde rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Libyalı hasta, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde, Ege Bölgesi'nde ilk kez yapılan 'peroral kolanjiyoskopi' ile sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde, karaciğer nakli sonrası gelişen safra kaçağı ve buna bağlı safra sıvısının çevre dokularında birikmesi şikayeti ile başvuran Libya uyruklu 47 yaşında erkek hasta, Ege Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirilen 'randevu yöntemiyle peroral kolanjiyoskopi' sayesinde sağlına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde, karaciğer nakli sonrası gelişen safra kaçağı ve buna bağlı safra sıvısının çevre dokularında birikmesi şikayeti ile başvuran Libya uyruklu 47 yaşında erkek hastaya Ege Bölgesi'nde ilk kez yenilikçi bir tıbbi müdahale gerçekleştirildi. Türkiye'de yalnızca sınırlı merkezde uygulanabilen 'randevu yöntemiyle peroral kolanjiyoskopi' adlı ileri düzey girişimsel bir tedaviyi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kamil Doğan iş birliğiyle başarıyla tamamladı. Ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Çelik, randevu yöntemiyle peroral kolanjiyoskopi'nin dünyada sayılı merkezlerde uygulandığını ve Türkiye'de literatür çalışması yapıldığında sınırlı sayıda vaka bildirildiğini belirtti.

'Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik'

Libyalı 47 yaşında erkek hastanın ilk önce canlıdan karaciğer nakli olmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Doç. Dr. Çelik, "2 ay önce karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ancak hastamızda nakilden sonra sık görülen anastomoz bölgesinde kaçak oluştu. Girişimsel Radyoloji ve Gastroenteroloji olarak randevu yöntemi ile ERCP kararı aldık ve Peroral Kolanjiyoskopi denilen yöntem ile safra yollarının direk görüntülenmesi ile safra kanallarına müdahale yöntemi uyguladık. Bu yöntem ile ağız yolundan safra kanallarındaki poşun içerisine kamera ile tel gönderildi. Peroral Kolanjiyoskopi ile girilerek girişimsel radyolojinin safra yolundaki büyük boşluğa yolladığı tel görülerek yakalanıp on iki parmak bağırsağına çıkarıldı. Daha sonra tel üzerinden safra yollarından bütünlük sağlamak amacı ile bir stent taktık ve bütünlük sağladık. Normal şartlarda poş geniş olduğu için teli görmeden almamız zor ya da imkansız olurken, bu yöntemle görerek safra kanalındaki kaçak ve bozukluk başarılı bir şekilde ameliyatsız gerçekleştirildi" dedi.

'Başarı ile sonuçlandırmayı amaçlıyoruz'

Hastaya karaciğer naklinden sonra gelişen anastomoz bölgesinde kaçak nedeni ile cilt üzerinden ameliyatsız safra sisteminin boşaltılma işlemi uygulandığını dile getiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kamil Doğan, "Bu yöntemle anastomoz bölgesinde kaçağın üstesinden gelememiştik. Bu anastomoz bölgesinde kaçak canlıdan nakillerde en sık karşılaştığımız durumdur. İzmir ve çevresinde ilk kez kolanjiyoskopi ile işlem gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Bu tür vakaları yine başarı ile sonuçlandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Prof. Dr. Ahmet Memiş ise "Hastanemiz, uzun süreden beri, rutin hasta dışında ileri derecede dünyada yapılan en üst seviyede tedaviler konusunda elinden geleni yapmaya çalışan bir hastane. Mümkün olduğu kadar hem dijital dünyada hem de tıp dünyasındaki gelişimleri takip ederek günümüzün ilerisine gitmeyi hedefleyen bir hastane. Öncü bir hastane olmayı hedefliyoruz ve ona göre de işler yapıyoruz" ifadesine yer verdi.