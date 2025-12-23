Libyalı hasta aort damarındaki yırtığından İzmir'de uygulanan tedaviyle kurtuldu

Libyalı 5 çocuk babası emekli Alhussein Ahmed Mohamed Abdulkafi, hayati risk taşıyan aort damarı yırtığı nedeniyle tedavi için geldiği İzmir'de "stentli yapay damar" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir yüksek tansiyon hastası olan ve daha önce kalp damarlarındaki darlıklar nedeniyle stent takılan Abdulkafi'de ani gelişen karın, sırt ve bel ağrıları üzerine yapılan tetkiklerde Tip 3 aort yırtılması tespit edildi.

Yırtığın böbrek damarlarını etkilemesi nedeniyle hastada böbrek yetmezliği gelişti ve diyaliz tedavisine başlandı.

Tedavi amacıyla bir dönem Tunus'ta da izlenen hasta, daha sonra Türkiye'ye getirilerek farklı merkezlerde takip edildi. Şikayetlerinin medikal tedaviyle gerilememesi üzerine hastaya kapalı yöntemle stentli yapay damar uygulaması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, yırtılan damarın stabilize edilmesi ve yırtığın hayati bölgelere ilerlemesinin önlenmesi amacıyla kapalı yöntemle operasyon planladıklarını belirtti.

Uygulanan tedaviyle aort damarındaki anormal kan akışının engellendiğini ifade eden Narin, şunları kaydetti:

"Operasyon öncesinde sırt üstü yatmakta zorlanan, şiddetli karın ve bel ağrıları nedeniyle sürekli eğilmek zorunda kalan hastanın, işlem sonrası ağrıları geçti. Rahatça yürüyebilir ve günlük aktivitelerini sorunsuz şekilde yapabilir hale geldi. Tedavi sürecinde diyetisyen eşliğinde beslenmesi düzenlenen hastamız, haftada üç gün diyaliz programına alındı ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle pıhtı önleyici tedavisi planlandı. Genel durumunun düzelmesi üzerine taburcu ettik ve ülkesine uğurladık."

Sağlığına kavuşan Abdulkafi ise ülkesine yeniden doğmuş gibi döneceğini belirterek "Ne oturabiliyor, ne yürüyebiliyordum. Sadece sağ tarafıma sabit yatıyordum. Aorttaki yırtık yaşamımı tehdit ediyordu. Her an ölümle burun burunaydım. Çok çektim ama gördüğüm başarılı tedaviyle şikayetlerimden kurtuldum. Emeği geçen tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.