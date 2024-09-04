Lavabo Açıcı Patladı: 78 Yaşındaki Adam Yüzde 40 Yanıkla Hastaneye Kaldırıldı

Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudunun yüzde 40'ı yanan 78 yaşındaki yaşlı adam dehşeti yaşadı

Lavabo açıcı dehşeti bitmiyor: "Sevindim, açıyor dedim, bir ses, üstüm başım, vücudumda şiddetli bir yanma oldu"

İSTANBUL - Bahçelievler'de iddiaya göre 78 yaşındaki Mehmet Fatih Büyüktosun'un tıkanan mutfak giderine döktüğü açıcı bomba gibi patladı. Vücudunun yüzde 40'ı yanan yaşlı adam, "Tesisatçı gelmedi, bir başkası da kapalıydı, nalbura rastladım, 'Çok etkili, hemen açar' dedi. Tehlikesi var mı, patlama yapar mı diye sordum 'Yok, yalnız teninle temas ettirmeyeceksin' dedi. Döktüm, ses geldi, sevindim, açıyor dedim. Bir ses, üstüm başım, vücudum şiddetli bir yanma. Deneyeyim dedim ama kimseye tavsiye etmem" diye konuştu. Yaşlı adamın tedavisini sürdüren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Maalesef son yıllarda çok arttı, ölüme kadar giden facialarla karşılaşabiliyoruz. Yüzde 40 civarı yanığı vardı, bu ürünleri kullanırken çok dikkat edilmeli. Benzer en az 5-6 hasta son 3-4 günde gelmiştir" dedi.

Bahçelievler'de yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Fatih Büyüktosun'un eşi geçtiğimiz ay akşam saatlerinde mutfak lavabosunun tıkandığını söyledi. Büyüktosun da lavabo açıcılarla tıkanıklığı gidermeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine bir tesisatçı ile görüşen yaşlı adam, tesisatçının sabah gelmesi üzerine anlaştı. İddiaya göre tesisatçı sabah gelmeyince yaşlı adam, farklı bir tesisatçıya ulaşmak üzere dışarı çıktı, bu sırada görüştüğü bir nalburdan aldığı lavabo açıcıyı eve gelerek deneyince bir anda patlama yaşandı. O anlarda gelininin de evde olduğunu söyleyen yaşlı adam, patlamanın etkisiyle acıyla sıçradı. Göğsü, bacakları, karnı ve birçok noktasında yanıklar meydana gelen yaşlı adam, hemen banyoya koştu. Bir süre çeşme suyunun altında bekleyen Büyüktosun, ardından ilçede bir hastaneye gitti. İlk müdahalenin ardından ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yaklaşık yüzde 40'ının yandığı öğrenilen yaşlı adam, çeşitli işlemler geçirdi. Yaklaşık 1 aylık tedavi süreci tamamlanan yaşlı adam, kontrollerini sürdürmek üzere taburcu edildi. Büyüktosun, taburculuk öncesi yaşadığı korku dolu anları anlatırken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verirken bu tür kazalarda ilk müdahaleyi anlattı.

"Açıyor diye sevindim, bir ses ardından üstüm başımda şiddetli bir yanma oldu"

Yaşadıklarını anlatan ve kişilere kendi başına bu tarz işlemleri yapmamaları önerisinde bulunan 78 yaşındaki Mehmet Fatih Büyüktosun, "Akşam hiçbir şey yokken mutfak lavabosu tıkandı, hemen tesisatçıyı aradım, yarın gelir misin dedim 'Evet' dedi. Saat. 09.00 oldu, gelmedi, ben de ticaretle uğraştığım için dükkana gitmek zorundayım. Başka bir tesisatçıya gittim, kapalıydı, adamın numarasını aldım. Dönüşte bir nalbura rastladım, böyle bir durum var, bana nasıl yardımcı olabilirsin dedim. Bir hortum var mı dedim, 'Ne yapacaksın' dedi, mutfağın lavabosu tıkalı, onu açmaya çalışacağım dedim. 'Ağabey, ne gereği var, sana açıcı vereyim' dedi. Biz marketlerde satılan lavabo açıcılardan 6 paket kullandık, bir fayda görmedik dedim. 'Bu çok etkili, hemen açar' dedi, aldım. Adama, bunun bir tehlikesi var mı, patlama, çatlama yapar mı diye sordum, 'Yok, yalnız bunu kullanırken, ellerini sürmeyeceksiniz, gözlerini değdirmeyeceksin, teninle temas ettirmeyeceksin' dedi. Nasıl kullanacağım dedim, 'Dökeceksin, 5 dakika bekleyeceksin üzerine su açacaksın' dedi. Bundan basit ne var dedim, aynen dediği gibi uygulamaya başladım. Hızlı eritici olduğu için lavabonun altındaki ince hortumu eritir. Direkt gidere dökeyim dedim, tezgahın altına eğildim, gidere yavaş yavaş dökmeye başladım. 1,2,3 döktüm, ses geldi, sevindim, açıyor dedim. Yanımda gelinim vardı, 'Baba kaç' dedi. Bir ses, üstüm başım, ayağım, göğsüm, alnım, kolum şiddetli bir yanma. Hemen banyoya koştum, üstümü sıyırdım. Eşim yaşlı, şeker hastası, o vaziyette mutfağı bırakıp gitmek hoşuma gitmedi, beni rahatsız etti. Öyle bir şey deneyeyim dedim ama kimseye tavsiye etmem" dedi.

"Son yıllarda çok arttı, hastanın yüzde 40 civarı yanığı var"

Ev kazalarıyla sıklıkla karşılaştıklarını ve vatandaşların çok dikkatli olmasını gerektiğini ifade eden Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna ilişkin de bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, "Lavabo açmak için nalburdan bir kimyasal alıyorlar ancak bir faciayla sonuçlanıyor. Maalesef bu son yıllarda çok arttı, eskiden lavabo açıcı malzemeler vardı, bu kadar ciddi bir patlamaya neden olmuyordu. Vatandaşımız da bunlarla ilgili çok ağır bir hasarla gelmiyordu, poliklinik düzeyinde kalıyordu. Bunlar, ciddi patlamalarla, ağır hasarlarla, göz, uzuv kayıplarına yol açabiliyor. Yüzde 40 civarı yanığı vardı, hızlı bir tedaviye başladık. Çoğu alanı düzelttik, bir tek ayaklarında bazı alanlar var. Lavabo açıcı olarak kullanılan özellikle bilinen markaların kullanılmasına, granürlü olmasına dikkat edilsin. Beton açıcı gibi ibareler ya da bazen firmalar 'Profesyonel kullanıma tabidir' yazıyor. Bilmeyen insanların kullanmaması gerekiyor, gerekli ekipmanı, teçhizatı yoksa kişilerin kesinlikle kullanmamasını söylüyoruz. Halkın bu tarz ürünleri kullanırken çok dikkat etmesini öneriyoruz. Eklem hareketleri iyi çalışmayan, vatandaşlar, ölüme kadar giden facialarla karşılaşabiliyoruz. Şu an benzer en az 5-6 hasta son 3-4 günde gelmiştir, 3 tane de benzer hasta sadece bizim kliniğimizde yatıyor. Amcanın elbiselerini dahi delen, ekipmanları olan kişilerde de geçenlerde bir usta kullanmış geldi, ürün plastiği eritmiş. Bu durumlarda kimyasalın hızlı bir şekilde alınması lazım, en az bir 10-15 dakika kadar sulandırılması, ortamdan kimyasal malzemenin uzaklaştırılması önemli. Oradaki reaksiyon da ilerlemeden, dokular enfekte olmadan bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Ev kazaları masum gözüküyor ancak ortamdaki elektrikler, kimyasallar, bir sıcak suyun ortada bırakılması maalesef çocuklar bilmiyor merak ediyor, ağır yanıklarla gelebiliyorlar. Çay sularına, ocaklara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ev, iş ortamlarında çok dikkatli olunması gerekiyor bir anda çok kötü senaryolarla karşılaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.