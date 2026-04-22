Haberler

Kütahya'nın genç şeflerinden uluslararası başarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cezayir'in Tipaza kentinde düzenlenen gastronomi yarışmasında 9 altın madalya ve 6 kupa kazanarak Türk mutfağını uluslararası alanda başarıyla tanıttı.

Öğrenciler, 16-18 Nisan tarihleri arasında International Culinary and Heritage Festival kapsamında düzenlenen gastronomi yarışmasına katılmak üzere Cezayir'in Tipaza kentine gitti. 13 ülkenin yer aldığı organizasyonda 9 öğrenciyle yarışan ekip, Kütahya mutfağının özgün lezzetlerini uluslararası platformda başarıyla tanıttı. Yarışma sonunda öğrenciler, toplamda 9 altın madalya ve 6 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuç, hem Türk mutfağının zenginliğini hem de mesleki eğitimin kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Başarılı öğrenciler, yurda dönüşlerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yarışma süreci ve hazırladıkları yemekler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yılmaz, öğrencileri tek tek tebrik ederek, bu başarının kültürel mirasın uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere kitap hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, genç şeflere akademik ve mesleki hayatlarında başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

