Kütahya'nın genç şeflerinden uluslararası başarı

Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cezayir'in Tipaza kentinde düzenlenen gastronomi yarışmasında 9 altın madalya ve 6 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, 16-18 Nisan tarihleri arasında International Culinary and Heritage Festival kapsamında düzenlenen gastronomi yarışmasına katılmak üzere Cezayir'in Tipaza kentine gitti. 13 ülkenin yer aldığı organizasyonda 9 öğrenciyle yarışan ekip, Kütahya mutfağının özgün lezzetlerini uluslararası platformda başarıyla tanıttı. Yarışma sonunda öğrenciler, toplamda 9 altın madalya ve 6 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuç, hem Türk mutfağının zenginliğini hem de mesleki eğitimin kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Başarılı öğrenciler, yurda dönüşlerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yarışma süreci ve hazırladıkları yemekler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yılmaz, öğrencileri tek tek tebrik ederek, bu başarının kültürel mirasın uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere kitap hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, genç şeflere akademik ve mesleki hayatlarında başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı