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Kütahya'da EBUS dönemi başladı, akciğer hastalıklarında ileri tanı artık şehirde yapılacak

Kütahya'da EBUS dönemi başladı, akciğer hastalıklarında ileri tanı artık şehirde yapılacak
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, akciğer hastalıklarının tanı ve evrelemesinde altın standart kabul edilen Endobronşiyal Ultrason (EBUS) yöntemini uygulamaya başladı. Yöntem, cerrahi müdahale olmadan iğne biyopsisi alınmasını sağlayarak tanı sürecini hızlandırıyor ve hasta konforunu artırıyor.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık teknolojilerindeki yenilikleri hizmete sunmaya devam ediyor. Akciğer hastalıklarının tanı ve evreleme sürecinde "altın standart" yöntemlerden biri olarak kabul edilen Endobronşiyal Ultrason (EBUS) uygulaması hastanede başarıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Bronkoskopi işlemi sırasında ultrason teknolojisinin kullanılmasını sağlayan EBUS yöntemi, akciğer çevresindeki lenf bezleri ile şüpheli lezyonların ayrıntılı şekilde görüntülenmesine imkan tanıyor. Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iğne biyopsisi alınmasını sağlayan yöntem, özellikle akciğer kanseri şüphesi bulunan hastalarda tanı ve evreleme sürecini önemli ölçüde hızlandırıyor.

KSBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümran Erbay, EBUS yönteminin hasta konforunu artırdığını ve tanı sürecini kolaylaştırdığını belirterek, "EBUS sayesinde birçok hastamızda ameliyata gerek kalmadan tanı koyabiliyoruz. Bu yöntem hem hasta konforunu artırıyor hem de tanı sürecini hızlandırıyor. Özellikle mediastinal lenf bezlerinin değerlendirilmesinde oldukça güvenilir sonuçlar elde ediyoruz." dedi.

Hastanede gerçekleştirilen ilk EBUS uygulamaları, Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya'nın katkılarıyla 4 hastaya başarıyla yapıldı.

Yeni uygulama sayesinde daha önce ileri tetkik ve tanı için farklı illerdeki sağlık merkezlerine sevk edilen hastalar, artık bu hizmete Kütahya'da ulaşabilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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