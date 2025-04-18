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Kütahya'da 19 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da 19 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tüketim tarihi geçmiş ayran içen 19 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri ile tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, tüketim tarihi geçmiş ücretsiz dağıtılan ayranlar nedeniyle zehirlenme belirtileri yaşadıkları değerlendiriliyor.

Gediz Yunus Emre Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, bugün okul kantininden ücretsiz olarak dağıtılan ayranları içen 19 öğrencide zehirlenme belirtileri görüldü. Ayranları içtikten bir süre sonra öğrenciler arasında mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine öğrenciler ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 19 öğrenci, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin içtikleri ayranların tüketim tarihlerinin geçmiş olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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