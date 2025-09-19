Kuşadası'nda SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 2 aylık Teoman Çiftçi'nin gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi (26), "Şu an Teoman 2 aylık. Önümüzde çok az bir zaman var. Çocuğumu yaşatmak istiyorum" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin 2 aylık çocukları Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çiftçi çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Bunun üzerine aile, 12 Eylül'de 1 milyon 817 bin dolar tutan gen tedavisi masrafları için Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. Teoman'ın ailesi, gerekli paranın toplanması için destek çağrısında bulundu.

'ZAMAN İÇERİSİNDE DAHA FAZLA SEMPTOM GÖSTERECEK'

Oğlu Teoman'ın şu an kullandığı ilacın hastalığın hızlı ilerlemesinin önüne geçtiğini belirten Enis Talha Çiftçi, "İlacı her gün aynı saatte Teoman'a veriyoruz. Bunun yanında kas kaybının olmaması için sürekli fizik tedavi görüyor. Hastalığı SMA Tip 1 olduğu için zaman içerisinde hastalık daha fazla semptom gösterecek. Bu nedenle Teoman'ın en fazla 6 aylık olana kadar zamanı var" dedi.

'TAMAMEN HAREKETSİZ KALMASI SÖZ KONUSU'

Yağmur Çiftçi ise "Oğlum için ilk 6 ay gerçekten çok kritik. Eğer Dubai'deki tedavi uygulanmazsa ilk önce yutma ardından da solunum fonksiyonlarını yitirecek. Hastalık ilerleyen evrede kaslarını da etkileyeceği için tamamen hareketsiz kalması da söz konusu. Zaten şu anda bacak ve karın kasları da oldukça zayıflamış durumda. Çok az hareket edebiliyor. SMA Tip 1'de maalesef kaybedilen fonksiyonlar gerekli tedavi yapılsa bile geri gelmiyor. Şu an Teoman 2 aylık. Önümüzde çok az bir zaman var. Çocuğumu yaşatmak istiyorum. Bu nedenle tüm iş insanları ve hayırseverleri kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.