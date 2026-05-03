Haberler

Kuşadası'nda Sağlık Turizmi çalıştayı

Kuşadası'nda Sağlık Turizmi çalıştayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; turizmin 12 aya yayılmasında Sağlık Turizmi'nin önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; turizmin 12 aya yayılmasında Sağlık Turizmi'nin önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Kuşadası Sağlık Turizmi Derneği (KUSAT) tarafından düzenlenen "Sağlık Turizmi Çalıştayı"na Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Divan Üyesi Buket Çallı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp ve Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Tuğba Aydın katıldı.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı değerlendirmede, "Kuşadası Sağlık Turizmi Derneği (KUSAT) bugün çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. İlçemizde turizmin 12 aya yayılması, kent ekonomisi ve potansiyelinin daha ileriye taşınması açısından, bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kuşadası Ticaret Odası olarak, sağlık turizmini ve ilçemizin gelişmesine yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta Yeni Ufuklar" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a, kurum adına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız