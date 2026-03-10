Kurtulamayacağını düşündüğü sanal kumar bağımlılığını Yeşilay ile yendi

İzmir'de 3 yıl süren sanal kumar bağımlılığını Yeşilay Destek Merkezinde (YEDAM) aldığı psikolojik ve sosyal destekle yenen 38 yaşındaki K.Ş.U, yaşadığı zor yılları ve tedavi sürecini anlattı.

Çiğli'de yaşayan K.Ş.U, 2020'de arkadaş ortamında cep telefonu üzerinden sanal kumar oynamaya başladı. K.Ş.U'nun düzenli iş ve aile hayatı bir süre sonra bu durumdan olumsuz etkilendi.

Sanal kumar için kafedeki işini ihmal eden K.Ş.U, zamanla ekonomik sıkıntının içine düştü.

Eşinin önerisiyle 8 Aralık 2023'te İzmir'in Bornova ilçesindeki YEDAM'a başvuran K.Ş.U, burada yaklaşık bir yıl psikolojik ve sosyal destek aldı.

Tedavi edilebilen davranışsal bir hastalık olarak nitelendirilen kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenler için önemli bir görev üstlenen YEDAM'daki uzmanlarla düzenli olarak görüşen K.Ş.U, sanal kumar bağımlılığından kurtuldu.

"Bırakma süreci çok sancılı olabiliyor"

K.Ş.U, AA muhabirine, sanal kumar nedeniyle hayatının en zor yıllarını yaşadığını söyledi.

Çalıştığı iş yerinde sanal kumar oynayabilmek için tuvalete gittiğini anlatan K.Ş.U, "Çalıştığım yerde (cep telefonumu) kenara koyup oradan otomatik oynadığımı hatırlıyorum yani 'çalışıyorum' diye bırakmıyorsunuz. Bırakma süreci çok sancılı olabiliyor. Psikoloğumdan bu durumun beyin hastalığı olduğunu öğrendim. Çünkü kaybetmeye başlayınca geri kazanmak umuduyla daha çok para yatırdım ama her seferinde kaybettim, bu durum da psikolojimi bozdu." diye konuştu.

Eşinin yönlendirmesiyle başvurduğu YEDAM'daki ilk seanslara istemeye istemeye gittiğini, bir süre sonra bu görüşmelerin kendisine iyi geldiğini fark ettiğini belirten K.Ş.U, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık konuşmak gerekirse psikolog, psikoterapi, yüz yüze görüşmelerle iyileşebileceğime inanan biri değildim. O nedenle başta çok istekli değildim. Hatta seansa gitmemek için bile bile uyuya kalmışlığım vardır. Ama sonra fikrim değişmeye başladı. Gerçekten bana bir şeyler için yardımcı oluyorlar. Ondan sonra kendi isteğimle gitmeye karar verdim. Psikoloğumla bire bir görüşmeler yaptım. Bu süreçte en büyük desteği eşim ve psikoloğum verdi. Tedaviye başladıktan sonra sanal kumar oynamadığım günler benim için zor geçti. Beynim sürekli sanal kumar oynamak istedi. Onun yerine farklı aktiviteler koyarak farklı şeyler denedim. Şu an çok rahatım. Borçsuz yaşamak çok güzelmiş, onu fark ettim."

Sanal kumar bağımlılarına seslenen K.Ş.U, kurtulmak isteyenlere en kısa zamanda YEDAM'a başvurarak tedavi olmalarını önerdi.

"Tedavi edilebilir bir hastalık"

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak görev yapan Enes Kaan ise sanal kumar bağımlığının Türkiye'nin güncel sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Sanal kumar bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun ve en az danışanlarını bir yıl takip ettiklerinin altını çizen Kaan, "Bize başvurmaları için önce 115 numaralı hattı arayarak orada bir psikologla görüşüyorlar. Bulundukları il neresiyse oradaki YEDAM'dan destek alabiliyorlar. İlk başta psikologlarla ilk görüşme yapıyorlar. Bu görüşme tanışma görüşmesi diyebilirsiniz. Burada gelen kişilerin ruhsal sorunları, bağımlılık öyküsü alınarak tanıştığımız bir görüşme oluyor. Daha sonra sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla görüşmelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Burada amacımız danışanların, farkındalık kazanmalarını sağlamak ve bu süreç hakkında aslında bilgilendirmek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaan, K.Ş.U'nun bu süreçte görüşmelere sürekli geldiğini ve uyguladıkları tedaviyle sanal kumar bağımlılığını bıraktığını sözlerine ekledi.