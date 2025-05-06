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Küresel Isınma, Ölümcül Mantar Hastalığının Yayılmasını Tehdit Ediyor

Küresel Isınma, Ölümcül Mantar Hastalığının Yayılmasını Tehdit Ediyor
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Yeni bir araştırma, 'Aspergillus fumigatus' mantar türünün, küresel ısınmanın etkisiyle Afrika ve Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya yayılabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun özellikle solunum sistemi hastalıkları için büyük bir tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

YENİ bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.

Manchester Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, 'Aspergillus fumigatus' türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor. Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi'nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin 'son derece zor' olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir. Bunun sadece Avrupa kıtasında dokuz milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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