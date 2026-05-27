Kurban Bayramı'nda 13 Bin 513 Kişi Yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı