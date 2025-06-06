Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bazı yaralılar ayakta tedavi edilirken, bazıları acil müdahaleye alındı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - KURBAN Bayramı'nın ilk gününde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, acemi kasaplarla doldu. Kurban kesimi sırasında elini, kolunu, parmağını kesen çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren hastaneye başvurdu. Yaralananların bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gelirken, bazıları da ambulanslarla getirildi. Kurban kesimi sırasında elini kesen Önder Ulu, "Biz ne kadar usta olsak da, ne kadar bilsek de, kaza 'geliyorum' demiyor. İlla ki bir yerde denk geliyor. Kaçınılmaz" dedi.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere koştu. Yaralılar arasında bazıları ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, bazıları acil müdahaleye alındı.

'ÇELİK ELDİVEN VARDI YİNE DE PARMAK GİTTİ DEDİM'

Kayabaşı Şamlık Kurban Kesim Merkezi'nde parmağını testere makinesinde sakatlayan Önder Ulu "Hayvanı kestikten sonra kemik parçalamada, testere bölümündeydim. Oradan testereye kaptırdım parmağımı. Et takılı kalınca, parmağımı içeri doğru çekti. Tam ortadan, tırnağımı ikiye böldü, parmağımı da. Şu an içeride dikiş attılar. Şu an iyiyim, çok şükür. Bu kadar ucuz atlattığımız için çok şükür içeride, daha büyük vakalar var. Yeniden kurban kesim merkezine döneceğini söyleyen Ulu, "54 tane daha bizi bekleyen hayvan var şu an. Maalesef yapmak zorundayız. Nasıl satıyorsak, işin tamamını getirmemiz lazım. Korktuğum başta eldiven vardı, çelik eldiven. 'Parmak gitti' diye şüphelendim. Korkudan eldiveni bile çıkartamadım. Ama çok şükür ki bu kadar ucuz atlattık. Her sene kesiyoruz. Böyle bir şey başıma ilk defa geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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