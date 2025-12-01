Haberler

Kulaklık Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kulaklık Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veli Çetinaslan, kulaklık kullanımının zararlarının ses seviyesi ve kullanım süresine bağlı olduğunu vurguladı. Yüksek sesle uzun süre müzik dinlemenin işitme sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

KULAKLIK kullanımının tek başına zararlı olmadığını, ancak ses seviyesi ve kullanım süresinin işitme sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veli Çetinaslan, "Kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlemek, iç kulaktaki tüylü hücrelere zarar vererek tiz sesleri duymada azalmaya, çınlamaya ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir" dedi.

Kulaklıkların günlük yaşamda yoğun şekilde kullanıldığını ancak yanlış kullanımın işitme sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veli Çetinaslan, güvenli kulaklık kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

'YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK RİSKLİ OLABİLİR'

Kulaklık kullanımının tek başına zararlı olmadığını, ancak ses seviyesi ve kullanım süresinin işitme sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Op. Dr. Çetinaslan, "Kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlemek, iç kulaktaki tüylü hücrelere zarar vererek tiz sesleri duymada azalmaya, çınlamaya ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Kulak içi kulaklıklarda enfeksiyon riski daha yüksektir. Dış kulak yolunda tahriş, enfeksiyon ve kulak kiri birikimi bu tip kulaklıklarda daha sık görülür" diye konuştu.

'SES SEVİYESİ VE SÜRE SINIRI KRİTİK'

Güvenli kullanım için ses seviyesinin yüzde 60'ı (yaklaşık 75–80 dB) geçmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Çetinaslan, "Her 60 dakikalık kullanımda 10 dakika mola verilmesi gerekir. Ayrıca kulaklıkların düzenli temizliği işitme sağlığı için önemlidir" dedi.

'ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

Çocukların kulak yapısının daha hassas olduğu için yüksek sese karşı çok daha savunmasız olduğunu kaydeden Op. Dr. Çetinaslan şöyle devam etti:

"Çocuklarda kulak kanalı daha dar olduğu için ses basıncı daha yoğun hissedilir. Bu durum aynı ses seviyesinde daha yüksek dB etkisi yaratır ve geçici işitme kaybına yol açabilir. Uzun süre oyun oynama, müzik veya video izleme; baş ağrısı, çınlama, boyun-postür problemleri ve akustik travmaya neden olabilir. Yüksek sese sürekli maruz kalan çocuklarda dikkat dağınıklığı, stres artışı ve akademik performans düşüklüğü görülebilir. Ebeveynlerin kullanım süresini mutlaka kontrol etmesi gerekir."

HANGİ KULAKLIK DAHA GÜVENLİ

Kulak içi kulaklıkların enfeksiyon açısından riskli olduğunu dile getiren Op. Dr. Çetinaslan, kulak üstü ve gürültü engelleme (ANC) özellikli modellerin daha düşük sesle dinlemeye olanak sağladığı için daha güvenli bir seçenek olduğunu ifade etti. Kablosuz kulaklıkların tahriş riskinin daha düşük olduğunu, ancak kablolu modellerin daha net ses ilettiğini belirten Op. Dr. Çetinaslan, "Kulak üstü + ANC + düşük ses seviyesi en güvenli kombinasyonlardan biridir" dedi.

'GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYİN'

Ortam gürültüsünün yüksek olduğu yerlerde kulaklık kullanımının işitme açısından son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Çetinaslan, "Kişi farkında olmadan sesi artırır ve kulak 85–100 dB seviyelerine çıkar. Bu seviyelerde 15–30 dakika dinlemek bile geçici işitme kaybına neden olabilir. Sık tekrarlanırsa kalıcı hasar oluşabilir" açıklamasında bulundu.

'DENGE PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR'

Yüksek ses seviyelerinin iç kulak yapısını etkileyerek bazı kullanıcılar da baş dönmesi ve denge problemlerine yol açabileceğine değinen Op. Dr. Çetinaslan, uzun süreli ve yüksek seste kullanımın iç kulak hasarı açısından risk taşıdığını söyledi.

'DÜZENLİ İŞİTME TESTİ YAPILMALI'

Kulaklık kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte düzenli işitme kontrollerinin önem kazandığını belirten Op. Dr. Çetinaslan, "Hafif işitme kaybı, yüksek frekanslardaki kayıp ve çınlama çoğu kez kişi tarafından fark edilmeyebilir. Bu yüzden özellikle haftada birkaç saatten fazla kulaklık kullananların yılda bir kez işitme testi yaptırması gerekir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.