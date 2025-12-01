Kulaklık Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

KULAKLIK kullanımının tek başına zararlı olmadığını, ancak ses seviyesi ve kullanım süresinin işitme sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veli Çetinaslan, "Kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlemek, iç kulaktaki tüylü hücrelere zarar vererek tiz sesleri duymada azalmaya, çınlamaya ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir" dedi.

Kulaklıkların günlük yaşamda yoğun şekilde kullanıldığını ancak yanlış kullanımın işitme sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veli Çetinaslan, güvenli kulaklık kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

'YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK RİSKLİ OLABİLİR'

Kulaklık kullanımının tek başına zararlı olmadığını, ancak ses seviyesi ve kullanım süresinin işitme sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Op. Dr. Çetinaslan, "Kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlemek, iç kulaktaki tüylü hücrelere zarar vererek tiz sesleri duymada azalmaya, çınlamaya ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Kulak içi kulaklıklarda enfeksiyon riski daha yüksektir. Dış kulak yolunda tahriş, enfeksiyon ve kulak kiri birikimi bu tip kulaklıklarda daha sık görülür" diye konuştu.

'SES SEVİYESİ VE SÜRE SINIRI KRİTİK'

Güvenli kullanım için ses seviyesinin yüzde 60'ı (yaklaşık 75–80 dB) geçmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Çetinaslan, "Her 60 dakikalık kullanımda 10 dakika mola verilmesi gerekir. Ayrıca kulaklıkların düzenli temizliği işitme sağlığı için önemlidir" dedi.

'ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

Çocukların kulak yapısının daha hassas olduğu için yüksek sese karşı çok daha savunmasız olduğunu kaydeden Op. Dr. Çetinaslan şöyle devam etti:

"Çocuklarda kulak kanalı daha dar olduğu için ses basıncı daha yoğun hissedilir. Bu durum aynı ses seviyesinde daha yüksek dB etkisi yaratır ve geçici işitme kaybına yol açabilir. Uzun süre oyun oynama, müzik veya video izleme; baş ağrısı, çınlama, boyun-postür problemleri ve akustik travmaya neden olabilir. Yüksek sese sürekli maruz kalan çocuklarda dikkat dağınıklığı, stres artışı ve akademik performans düşüklüğü görülebilir. Ebeveynlerin kullanım süresini mutlaka kontrol etmesi gerekir."

HANGİ KULAKLIK DAHA GÜVENLİ

Kulak içi kulaklıkların enfeksiyon açısından riskli olduğunu dile getiren Op. Dr. Çetinaslan, kulak üstü ve gürültü engelleme (ANC) özellikli modellerin daha düşük sesle dinlemeye olanak sağladığı için daha güvenli bir seçenek olduğunu ifade etti. Kablosuz kulaklıkların tahriş riskinin daha düşük olduğunu, ancak kablolu modellerin daha net ses ilettiğini belirten Op. Dr. Çetinaslan, "Kulak üstü + ANC + düşük ses seviyesi en güvenli kombinasyonlardan biridir" dedi.

'GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYİN'

Ortam gürültüsünün yüksek olduğu yerlerde kulaklık kullanımının işitme açısından son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Çetinaslan, "Kişi farkında olmadan sesi artırır ve kulak 85–100 dB seviyelerine çıkar. Bu seviyelerde 15–30 dakika dinlemek bile geçici işitme kaybına neden olabilir. Sık tekrarlanırsa kalıcı hasar oluşabilir" açıklamasında bulundu.

'DENGE PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR'

Yüksek ses seviyelerinin iç kulak yapısını etkileyerek bazı kullanıcılar da baş dönmesi ve denge problemlerine yol açabileceğine değinen Op. Dr. Çetinaslan, uzun süreli ve yüksek seste kullanımın iç kulak hasarı açısından risk taşıdığını söyledi.

'DÜZENLİ İŞİTME TESTİ YAPILMALI'

Kulaklık kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte düzenli işitme kontrollerinin önem kazandığını belirten Op. Dr. Çetinaslan, "Hafif işitme kaybı, yüksek frekanslardaki kayıp ve çınlama çoğu kez kişi tarafından fark edilmeyebilir. Bu yüzden özellikle haftada birkaç saatten fazla kulaklık kullananların yılda bir kez işitme testi yaptırması gerekir" dedi.