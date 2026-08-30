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Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
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Galatasaray'da ağrı hissettiği için Göztepe maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, maçın ardından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

UĞURCAN İLK 11'DEN ÇIKTI

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

''İYİYİM''

Milli kaleci Uğurcan Çakır, 3-2 kazanılan zorlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sağlık durumuyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Tecrübeli file bekçisi, durumunun iyi olduğunu belirterek "Sorun yok. İyiyim, çok şükür" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Jankat'tan daha iyi bir kaleci değil uğurcan, boşu boşuna 30 milyon verdiler..

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