Küçük çocuğun kulağından çıkana, doktorlar bile şaştı kaldı

Vietnam'da geçmeyen ağrıları nedeniyle doktora götürülen çocuğun kulağından vida çıktı.

  • Vietnam'da yaşayan bir çocuğun kulağından metal bir vida çıkarıldı.
  • Çocuğun kulak zarı vidanın çıkarılması sırasında zarar görmedi.
  • Uzmanlar aileleri, çocukların kulaklarına yabancı cisim sokması durumunda müdahale etmeden uzmana başvurmaları konusunda uyardı.

Vietnam'da yaşayan küçük bir çocuk, kulağındaki geçmek bilmeyen şiddetli ağrılar nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların yaptığı endoskopik muayene sırasında, çocuğun kulak kanalının derinliklerine yerleşmiş metal bir vida tespit edildi.

Acı içinde olan küçük çocuk, doktorların titiz çalışmasıyla kısa sürede sağlığına kavuşturuldu. Uzmanlar, vidayı başarılı bir operasyonla çıkarırken kulak zarının zarar görmemiş olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Küçük çocukların oyun oynarken buldukları küçük nesneleri kulaklarına veya burunlarına sokma eğiliminde olduğunu hatırlatan yetkililer, aileleri benzer durumlarda müdahale etmeden doğrudan bir uzmana başvurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
