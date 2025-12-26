Haberler

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni üniteler ve cihazlar hizmete sunuldu

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni üniteler ve cihazlar hizmete sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kazandırılan yeni üniteler ve cihazlar törenle hizmete girdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kazandırılan yeni üniteler ve cihazlar törenle hizmete girdi.

Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Tıp Fakültesi Acil Yoğun Bakım Ünitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık alanına çok önem verdiğini dile getiren Vali Yıldırım, "İnşallah bu cihazları bir gün kendimiz yapacağız. İHA'ları nasıl yaptık? Nasıl ki uzay teknolojisine bugünlerde imza atıyoruz, nasıl ki farklı alanlarda önceden yapamadığımızı, yapamayacağımızı düşündüğümüz pek çok şeyi bugün yapabiliyoruz inşallah bunu da yapacağız." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca ise kentin sağlık sektöründe bölgenin merkezi olduğunu belirterek, "Teknoloji ve bilim gelişiyor, bazı ilaveler yapmak gerekiyor. Hem cihaz açısından hem de bu yoğun bakım üniteleri çok önemli. Ben hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından koroner anjiyografi, MR cihazları ile acil kritik bakım ve yoğun bakım ünitelerinin açılışı yapıldı.

Açılış programına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Sağlık
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var