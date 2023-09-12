KTÜ Hastanesinde yaşanan arbede sonucu kalp krizi geçiren güvenlik görevlisinin hayati tehlikesi atlattı

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın (45) göğsüne aldığı darbeyle kalp krizi geçirdiği arbedeyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. Sağlam, hayati tehlikeyi atlatırken, olayın, şüphelilerin acil servis önüne araç park etmekte ısrarcı olmaları nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 9 Eylül'de KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ve M.T. (24), iddiaya göre tedavi yapılan alana girmek istedi. İçlerinden birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheliler, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Şüphelilerle güvenlik görevlileri ve hastane polisi arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne vurup, itti. Sağlam, aldığı darbenin ardından eliyle göğsünü tutup, yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu. Sağlam'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık personelinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Sağlam, yoğun bakıma alındı. Arbede ve güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Sağlam'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Bu arada tartışmanın, şüphelilerin acil servis önüne araçlarını park etmekte ısrarcı olmaları nedeniyle çıktığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin, polisin gözaltına aldığı 2 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde; hasta yakınlarını görmek ve ona istediği malzemeleri götürmek için hastaneye geldiklerini, araçlarını park ettikleri yer ve yanlarındaki poşetin hastaneye sokulmasının engellenmesi nedeniyle güvenlik görevlileriyle tartıştıklarını söyledikleri belirtildi.