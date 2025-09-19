KTÜ'de Simülasyon Merkezi ile Geleceğin Hekimleri Yetişiyor

Trabzon'daki "İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi" acil hasta vakaları üzerinden doktor adaylarının bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki merkezde, doktor adaylarına yönelik teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı vaka simülasyon eğitimleri veriyor.

Tansiyon ve kalp ritmi alınan, ağlama gibi tepkiler veren maketler üzerinde çalışan öğrenciler, simülasyon teknolojisiyle hem tedavi yöntemlerini uygulamalı öğreniyor hem de mesleki deneyim kazanıyor.

Acil vakalara müdahale becerilerini simülasyonla geliştiren öğrenciler, bu sayede mesleğe daha donanımlı ve deneyimli şekilde adım atmış oluyor.

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, AA muhabirine, merkezin 2017'de kurulduğunu söyledi.

Kurulduğu günden itibaren merkezde sağlıkçıların eğitim aldığını aktaran Gündüz, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Avrupa ve Kafkaslar'dan gelen profesör ve sağlıkçılara da eğitim verildiğini kaydetti.

Gündüz, simülasyon merkezlerinin öğrencilerin geleceğe hazırlanması için önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu modern tıp eğitimin artık bir parçası. Üniversitemiz de bu modern tıp eğitiminden geri kalmamak için bu merkezi kurdu. Merkez 2017 yılından itibaren çalışıyor ve şimdiye kadar 15 binin üzerinde sağlık personelini eğittik. Bu eğitimlerden de çok ciddi verim sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bu tür eğitimleri almış olması onlara çok ciddi avantajlar sağlıyor."

"Geleceğin hekimleri çok zor olan vakaları burada deneyimleme fırsatı buluyor"

Merkezin Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya da doktor adaylarının mesleki deneyim kazanmaları açısından bu tür eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'ndeki eğitimlere dikkati çeken Özkaya, "Geleceğin hekimleri bugün belki gerçek hayatta göremeyecekleri veya çok zor olan vakaları burada deneyimleme fırsatı buluyor. " dedi.

Özkaya, simülasyonun Türkiye'de yakın zamanda tanınan önemli bir kavram olduğunu belirterek, "Öğrenciler mezun olmadan önce burada birçok şey deneyimleme fırsatı bulup, güvenli bir alanda eğitim alıyorlar. Mezun oldukları zaman da bunları uygulama fırsatını buluyorlar." diye konuştu.

Öğrencilere yönelik bu yıl "KTÜ Tıbbi Simülasyon Turnuvası"nı düzenlediklerini de anlatan Özkaya, "Bundan sonraki dönemde de simülasyon turnuvasını devam ettirmek, bu etkinliği ulusal düzeye çıkartıp ülkemizdeki tüm öğrencilerle gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizim için ileriye hazırlık oluyor"

Öğrencilerden Deha Yaman ise eğitimlerin eğlenceli geçtiğini, kendisi için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Maketlerin çok gerçekçi olduğunu belirten Yaman, "İnşallah bizim için güzel olacak. Şu an eğitimlerimizi alıyoruz. Bizim için ileriye hazırlık oluyor." dedi.

Tuğçe Kadı da mezun olmadan önce böyle bir şans elde ettiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu yılın sonunda mezun olacağım ve pratisyen hekim olacağım. O yüzden bu simülasyon eğitimleri bize deneyim kazandırıyor." diye konuştu.

Teorik eğitimle pratik eğitimin farklı olduğuna dikkati çeken Metehan Ayaz ise eğitimin deneyim olarak kendilerine ileride çok katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.