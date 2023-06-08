Köyde gönüllü karantina uygulayan 82 yaşındaki İsmail Hacıfettahoğlu

TRABZON'da, koronavirüs pandemisinde, köy evinde tek başına izole olup, misafir kabul etmeden yaşayan İsmail Hacıfettahoğlu (82), hayatın normalleşmesine karşın 'gönüllü karantina' uygulamasını sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıldır çarşı ve pazara gitmeyen, vaktini bahçesinde tavuk ve güvercinleriyle geçiren Hacıfettahoğlu, "Yalnızlık Allah'a mahsustur, fakat sağlıklı, temizliğe dikkat ederek yaşamak önemli" dedi.

Vakfıkebir ilçesinde, emekli İsmail Hacıfettahoğlu, 3 yıl önce dünyayı etkileyen koronavirüse karşı, izole yaşam için Fethiye köyündeki evine yerleşti. 15 yıl önce kanserden eşini kaybeden Hacıfettahoğlu, kısıtlamaların kalkıp hayatın normalleşmesine karşın tek başına yaşadığı evinde 'gönüllü karantina' uygulamasını sürdürüyor. Pandemi sürecinde hijyen ve mesafeye önem verip misafir kabul etmeyen Hacıfettahoğlu, günlerini arıcılık, bağ ve bahçe işleriyle geçiriyor. Eve gelen sağlık görevlilerinin aşılarını yaptığı ve virüse yakalanmadan yaklaşık 3 yıldır evinin bahçesi dışında dışarı çıkmayan, çarşı ve pazara da gitmeyen Hacıfettahoğlu, beslediği tavuklarla, arı ve güvercinleriyle vakit geçiriyor. Odasında eski albümlere bakarak anılarını yad eden Hacıfettahoğlu, salgın bitmesine rağmen sağlıklı ve hijyenik yaşama dikkat edilmesini önemsiyor.

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydeden Hacıfettahoğlu, "Babam, ilerlemiş yaşına rağmen sağlığı gayet iyi. Doktor bir arkadaşımla konuştuğumda, babamın şehre indiği zaman alışkanlıklarının bozulacağını ve zihninde sıkıntılar oluşup unutkanlığa neden olacağını; alıştığı yaşamın dışına çıkarmamamız ve zorlamamamız gerektiğini bizlere söyledi. Babam burada sağlığı bulduğuna inanıyor. Pandemiden kalan alışkanlığı halen daha devam ettiriyor" dedi.