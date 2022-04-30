Koronada eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi, Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki aktif korona virüsü vakası sayısı -4716 olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre dün, bin 924 yeni vaka tespit edildiği, 9 kişi hastalık sebebiyle vefat etti, 8 bin 302 kişi ise iyileşti. Salgın boyunca verilerin analizi konusunda kamuoyuna açık çalışmalar yürüten Prof. Dr. Fatih Tank, açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'nin aktif vaka sayısının eksiye düştüğünü belirtti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yanlış hesaplamayla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısınınmatematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur.

"BİZİ BAŞARISIZ GÖSTERECEK BİLGİ KIRINTISI ARAYANLARA ŞİFA DİLİYORUZ"

İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz."