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Korkutan araştırma: Yetişkinlerin yarısından fazlası 2050'ye kadar obez olacak

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Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının, 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor. Araştırmada ayrıca 2050'ye kadar obezitenin en yaygın olarak Çin, Hindistan ve ABD'de görüleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Yaklaşık 200'den fazla ülkeden alınan verilere dayandırılan uluslararası çalışmada araştırmacılar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin gidişatını inceledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı kiloyu "vücutta aşırı yağ birikmesi durumu" olarak tanımlarken obezite ise "bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması" olarak biliniyor.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLARIN ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Dünya genelindeki yetişkin nüfusunun neredeyse yarısının 2021 itibarıyla aşırı kilolu ya da obez olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 1990'dan bu yana, hem erkeklerde hem de kadınlarda bu sağlık sorununu yaşayanların oranının, iki katına çıktığı kaydedildi.

GENÇLERDE YÜZDE 121 ARTIŞ YAŞANACAK

Araştırmada, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, 2050'ye kadar aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin oranının erkeklerde yüzde 57,4'ü, kadınlarda ise yüzde 60,3'ü bulabileceği belirlendi. Özellikle çocuklar, gençler ve genç yetişkinler arasında obezitenin yüzde 121 artmasının öngörüldüğü araştırmada, obez gençlerin sayısının 2050'ye kadar 360 milyona ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

3 ÜLKE İÇİN KORKUTAN SENARYO

Araştırmada ayrıca 2050'ye kadar obezitenin en yaygın olarak Çin, Hindistan ve ABD'de görüleceğinin öngörüldüğü aktarıldı. Çalışmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

Korkutan araştırma: Yetişkinlerin yarısından fazlası 2050'ye kadar obez olacak
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Sağlık
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