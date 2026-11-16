Konya'da pedagog Orhan, cihazların çocuklarda değersizlik hissi yarattığını söyledi

KONYA'da uzman pedagog İshak Orhan, çocuklarıyla aynı ortamda bulunan ebeveynlere cep telefonu uyarısında bulunarak, "Bir elinde telefon, bir elinde çocukla ilgilenme diye bir şey olamaz. Özellikle anne ve baba, çocuklarla ilgileniyor gibi görünüp de telefon veya tabletle ilgilenirlerse, kesinlikle çocuklarda değersizlik hissi oluşturur" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, aile bireylerinin evde, telefon ve tablet gibi cihazlarla vakit geçirme oranı arttı. Özellikle anne ve babaların, çocuklarıyla aynı ortamdayken bir yandan telefon veya tabletle ilgilenip, bir yandan da çocukla ilgilenmeye çalışmalarının, çocuklarda değersizlik hissi oluşturduğu belirtildi. Uzman Pedagog İshak Orhan anne ve babalara bu yönde uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Bir elinde telefon, bir elinde çocukla ilgilenme diye bir şey olamaz. Özellikle anne ve baba, çocuklarla ilgileniyor gibi görünüp de telefon veya tabletle ilgilenirlerse, kesinlikle çocuklarda değersizlik hissi oluşturur. Anne ve babalar, kendi zevk ve hazlarından feragat edemedikleri için, tutup çocuklarının ellerine de bu aletleri veriyorlar. Çocukları kendi hallerine bırakıyorlar ve çok ciddi boyutta tehlikelerle karşı karşıya kalmalarına sebep oluyorlar. Alt ıslatma, kekemelik bizim çok rastladığımız karşılaştığımız olaylar bunlar. Çocuklar burada kumarı da öğreniyorlar. O sebeple çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Ciddi bir şekilde çocuklarla ilgilenilmesi gerekir. Hatta bu aletlerden kesinlikle uzak tutulmaları gerekiyor."

'UYUŞTURUCU BAĞLIMLILIĞINDAN DAHA KÖTÜ'

İlerleyen süreçte çocukların bu tip cihazlara bağımlı hale geldiğini ifade eden Orhan, "Öncelikle ebeveynler, geleceği düşünüp bu çocukların ileride çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerini düşünüp çok dikkat etmeleri gerekir. Onlarla kaliteli bir şekilde ilgilenmeleri gerekir. Aksi takdirde ileride keşkelerle yaşamak zorunda kalırlar. Çocuklar zaten dikkat çekmek için bir şeyler yapıyorlar ama bir türlü anne babalarının dikkatlerini çekemiyorlar. 'Aman öfkelenmesin' diye çocuklara bu aletler veriliyor. Ondan sonra da çocuklar bağımlı hale getiriliyor. Bu cihazlar, uyuşturucu madde bağımlılığından çok daha kötü bir bağımlılıktır. O sebeple çok dikkat edilmesi gerekir. Mesela bir çocuğa ehliyet olmadan araba verirseniz; o çocuğun başına gelebilecekleri biliyorsunuz. Çocuklar hem bizim hem de dünyanın geleceği. Çok üstün zekalı çocukların bu aletler vasıtasıyla, dijital bağımlılık vesilesiyle atipik otizme uğradıkları, ayrıca zeka gerilikleri yaşadıklarını biliyoruz. Lütfen çok dikkatli olsunlar. Sınırlı kullanmalarını sağlasınlar. Çocuklara zarar verebilecek oyunlardan kesinlikle uzak tutsunlar. Zarar verebilecek içeriklerden kısa videolardan uzak tutsunlar." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı