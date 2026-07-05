KONTAKT lensle suya girmenin kalıcı görme kaybına kadar ilerleyebilen ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, "Kontakt lens kullanan kişinin havuza, denize, duşa, saunaya, buhar banyosuna ya da jakuziye lensle girmemesi gerekiyor. Kontakt lens ve su bir araya gelmemeli. Kontakt lensle havuza girmek görme kaybına yol açabiliyor" dedi.

Yazın başlamasıyla birlikte havuz ve deniz sezonu açılırken Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, kontakt lens kullananlara uyarılarda bulundu.

Havuz, deniz, duş ve sauna gibi su ortamlarına lensle girmenin enfeksiyona neden olabileceğini belirten Op. Dr. Dicle, "Akantamoeba keratitinin nadir görülen ancak göz sağlığı açısından son derece tehlikeli bir enfeksiyon. Milyonda bir ila iki oranında görülüyor. Ancak tedavide gecikildiğinde göz nakline hatta göz kaybına kadar gidebilen ağır sonuçlar oluşturabiliyor" dedi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 ila 150 kişinin bu enfeksiyondan etkilendiğini ifade eden Op. Dr. Dicle, hastalığın özellikle kontakt lens kullanan kişilerde görüldüğünü ifade etti.

'KONTAKT LENS VE SU BİR ARAYA GELMEMELİ'

Enfeksiyon riskini artıran en önemli faktörün lensle su teması olduğunu belirten Op. Dr. Dicle, "Kontakt lens kullanan kişinin havuza, denize, duşa, saunaya, buhar banyosuna ya da jakuziye lensle girmemesi gerekiyor. Kontakt lens ve su bir araya gelmemeli" diye konuştu. Lenslerin musluk suyuyla temizlenmesi, gece lensle uyunması veya lensin uzun süre gözde tutulmasının da riski artırdığını belirtti.

'ŞİDDETLİ AĞRI VE ANİ GÖRME AZLIĞIYLA BAŞLAYABİLİR'

Akantamoeba adlı mikroorganizmanın su ortamlarında yaygın bulunduğunu ifade eden Dr. Dicle, "Akantamoeba lensin oluşturduğu küçük yüzey çiziklerinden göze girerek ciddi hasara yol açabilir. Hasta kısa sürede çok şiddetli ağrı ve görme azalması yaşayabilir. Hastalığın nadir görülmesi nedeniyle tanıda gecikmeler yaşanabiliyor. Bu durum da korneada yaralara, göz delinmesine ve kalıcı görme kaybına neden olabiliyor" dedi.

'LENSLE HİÇBİR SU ORTAMINA GİRİLMEMELİ'

Türkiye'de yüz binlerce kişinin kontakt lens kullandığını hatırlatan Dr. Dicle, özellikle yaz aylarında lens kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Kontakt lens kullananların bilmesi gereken en önemli konu, lensle hiçbir su ortamına girmemeleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı