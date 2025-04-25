Kolonya İçen 61 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da, kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., 4 gün sonra, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.