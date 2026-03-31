Uzmanından "45 yaşından sonra kolonoskopi yapılması" önerisi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, 45 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmanın önemini vurguladı. Kolon kanseri riskine karşı halkı bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin, vatandaşlara 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılmasının önerildiğini belirtti.

Sezgin, yazılı açıklamasında, Türk Gastroenteroloji Derneği Kayseri Şubesi olarak ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla halkı bilgilendirmek amacıyla stant açtıklarını ifade etti.

Stantta halka yönelik bilgi verici broşürlerin dağıtıldığını ve sözel olarak konu hakkında aydınlatma yapıldığını anlatan Sezgin, kolonoskopi taraması için dahiliye ve gastroenteroloji polikliniklerine başvurulmasının önerildiğini vurguladı.

Sezgin, kolon kanserinin tüm dünyada hem kadın hem erkek hastalarda en sık görülen üçüncü kanser olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Herkesin 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kolonoskopi işlemi ile erken tanı konmakta ve bu durum hayati önem taşımaktadır. Aile üyeleri ve akrabalarda kolon kanseri öyküsü varsa daha erken yaşlarda kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Karın ağrısı, rektal kanama, kilo kaybı, dışkılama zorluğu, barsak alışkanlığında değişiklik, yeni başlayan kabızlık, kansızlık gibi şikayeti olan hastaların mutlaka doktora başvurması ve kolon kanseri yönünden kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Daha önce kolonoskopi yapılan kişilerde kolonda polip tespit edilmiş ise takip edilmesi ve yeniden kolonoskopi yapılması gerekir."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı

Savaşın gidişatını değiştirecek adım
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın